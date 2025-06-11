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國小師對13歲繼女強吻舔耳！辯父愛表現　法官打臉判3年2月

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲新北一名國小老師猥褻13歲繼女，被判3年2月徒刑。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名國小教師阿弘(化名)和單親媽結婚後，竟對13歲的繼女伸狼爪，他趁著周末早上繼女半睡半醒間，用下體緊貼她身體，對她親嘴、舔耳。繼女顧慮阿弘當時和母親生下的妹妹還年幼，隱忍未提告，直到10年後因MeToo風潮，母親也已和阿弘離婚，繼女才對阿弘提告。全案上訴到台灣高等法院，繼女雖證稱被侵犯多次，但歷時久遠，僅有2次能明確指述，法官依阿弘犯2個成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，各處1年8月徒刑，應執行3年2月徒刑，可上訴。

判決指出，男子阿弘在國小當老師，卻侵犯念國中1年級的繼女小安(化名)，於2013年間某個周末清早7、8點，趁小安在住處房間睡覺時，親吻她嘴巴，又用下體緊貼小安臀部，並進舌頭伸進她耳朵偷舔。小安雖已清醒，但仍閉眼裝睡，她雖覺得奇怪，但因從小是單親，只能猜想「爸爸對女兒都這樣」。

直到1年後，她才將阿弘經常趁她半睡半醒間開她房門、躺她旁邊的事告訴母親，但只提到遭阿弘親吻。母親聽了相當震驚，跑到阿弘任職的學校找他談判，兩人在車上大吵一架，阿宏在車上痛哭表示他錯了，「是性騷擾，但沒有性的成分存在」、「是真的是父愛表現」並寫下切結書承認親吻小安嘴唇，變態行為才停止。

小安原本想遺忘此事，然而已身心受創，直到她上大學，跟朋友聊到這段經歷，仍會突然哭泣，再加上當時的MeToo風潮，讓她覺得為什麼她要承受這些不合理的對待，想到阿弘又一直堅稱這是父愛表現，讓她忍不住於2023年在社群媒體上抒發這件事，並報警處理。

審理時，阿弘辯稱，他當時只是單純進到小安房間叫她起床，擁抱並親吻小安臉頰，當小安起床，他就會離開，「目的就是跟小安做一個親子間溫存的動作」，如果他有侵犯小安，小安的母親怎麼會讓他繼續在2016、2017年接送小安上下學，顯然是他和小安母親離婚後遭怨恨，小安才受影響提告。

全案上訴到台灣高等法院，法官檢視相關證據後，認為阿弘犯行屬實，且阿弘身為老師，應比常人更有性別意識，卻罔顧人倫猥褻繼女，犯後始終否認犯行，審酌他無前科，目前仍從事教職等情，因小安僅能明確指控其中遭親吻、舔耳的2次犯行，其他指控的猥褻次數、頻率等都不明確，因證據不足，依阿弘犯2個成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，各處1年8月，應執行3年2月徒刑，可上訴。

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