超衰片！路口當卡丁車賽場...掀背車大弧度右轉　他遭逆撞擊落

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區今(11日)清晨發生一起車禍，一部掀背車右轉時疑似開過頭，駕駛急踩剎車後，以超大幅度右轉，沒想到逆向撞上另一輛掀背車，對方轎車毫無反應機會，導致2車猛力碰撞，2車駕駛身體都受擦挫傷。

事故發生在11日清晨5點，警方接獲報案，指出重信路、文學路發生車禍，員警到場時，雙方駕駛都表示身體有些許擦挫傷，但無大礙不須送醫。

▲福特轎車轉彎幅度過大，猛撞來車。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，當時23歲吳姓男子駕駛轎車，沿重信路東往西方向行駛，至路口時要右轉至文學路，但轉彎角度過大，逆向行駛撞上迎面來車，駕駛則解釋，是不小心開過頭。

事故當下發生強烈撞擊聲響，有住戶將監視器畫面放上網路，表示：「年輕人..開車不要這麼衝」，只見吳男所開的掀背車像在開卡丁車般，急踩剎車後，再大幅度右轉，對向的掀背車沒有時間反應，兩部車隨即發生碰撞，引擎蓋還冒出白煙。

▲轎車急踩剎車，右轉轉彎幅度過大，逆向撞上迎面而來的skoda轎車。（圖／翻攝自threads／have.410）



警方表示，雙方駕駛經過酒測，都沒有酒駕行為，至於肇事責任還需進一步判定。此外，23歲吳姓男子逆向行駛已違反道路交通管理處罰條例第45條1項3款「汽車駕駛人不依規定駛入來車道，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰」，警方已依法舉發。