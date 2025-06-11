把「偵防車」當遊覽車　台東警分局長竟僅輕懲

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把「偵防車」當遊覽車　台東警分局長陳宏平竟僅輕懲

台東警分局長陳宏平（小圖，翻攝台東警分局官網）要求員警開偵防車，載他和妻兒到處吃喝玩樂。（讀者提供）

▲台東警分局長陳宏平要求員警開偵防車，載他和妻兒到處吃喝玩樂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前監察院祕書長李俊俋因搭乘公務車接送愛犬，請辭獲准，丟了烏紗帽，但高階警官要下屬開偵防車帶全家出遊，卻被輕輕放下！本刊最近接獲爆料，指台東縣警局台東分局分局長陳宏平長期公器私用，妻兒到台東旅遊，竟然要求員警當免費司機、開偵防車載全家到處吃喝玩樂，雖然基層檢舉，但最後只被記申誡了事，不像過去案例移送法辦，根本不痛不癢，十分離譜！

台東警分局是台東縣人口最稠密、勤務最重要的分局。（翻攝台東警分局臉書）

▲台東警分局是台東縣人口最稠密、勤務最重要的分局。

台東縣警局台東分局Ａ員警告訴本刊，去年7月，陳宏平的妻子搭火車從台南到台東探親兼旅遊，陳要同仁到車站接妻子，隨即與妻子共乘偵防車，一同到太麻里喝咖啡、吃美食，結束後，再搭偵防車回分局長宿舍休息。隔月，陳妻兒到台東過暑假，陳一樣要員警駕駛偵防車，帶著妻兒一起出席下屬餐會，更要求員警隔天清晨4點開偵防車載一家人到鹿野高台搭熱氣球，還要分局2名組長開公務車前往「伴遊」。

陳宏平去年調到台東後，遭檢舉作風官僚、公器私用。（翻攝台東警分局官網）

▲陳宏平去年調到台東後，遭檢舉作風官僚、公器私用。

另名Ｂ員警說，暑假結束後沒多久，陳的妻兒又在中秋節前夕來到台東，一家團聚歡度中秋，而在陳妻兒來訪5天期間，陳宏平分別指派3名員警、巡佐當專屬司機，包括車站、景點及分局長宿舍往返接送都是搭乘偵防車，足跡甚至遠到80公里外的長濱、成功，一家人還一起到派出所參加烤肉大會、賞月。

陳宏平妻兒來訪時，偵防車變成遊覽車，員警則成為免費司機。（讀者提供）

▲陳宏平妻兒來訪時，偵防車變成遊覽車，員警則成為免費司機。

中秋隔天，陳再要求員警駕駛偵防車送妻兒到台東車站返家，另名Ｃ員警痛批，陳用偵防車載送家人實在太誇張，把濫權當日常，同仁連UBER司機還不如，甚至可能因此變成公器私用、詐領加班費的共犯。本刊調查，陳宏平公車私用案被檢舉後，縣警局最後將陳記2支申誡，也讓基層員警不滿稱，這種不痛不癢的懲處，跟吃案沒兩樣。

根據官方資料，陳宏平13年前任職台南警局麻豆分局官田分駐所所長期間，涉入集體包庇富商翁茂鍾社會勞動案，去年5月遭監察院彈劾、移送懲戒法庭，法官審理後認為，陳應該降級改敘，但是因為過了追懲期，最後免議，沒被懲戒，去年1月調到台東任職。

去年中秋，陳宏平帶妻兒到初鹿派出所（圖）參加烤肉大會。（翻攝Google Maps）

▲去年中秋，陳宏平帶妻兒到初鹿派出所（圖）參加烤肉大會。

3位投訴員警表示，警界過去發生多起類似公車私用案件，都被依法送辦、記過處分，反觀陳宏平身為高階警官，還曾被監察院彈劾，卻知法犯法、公器私用，更離譜的是，台東縣警察局對陳輕輕放下，未依規定送辦，呼籲警界高層嚴肅面對！

台東縣警局回應表示，接獲檢舉後，政風室即立案調查，並呈報台東縣地檢署檢察官指揮偵辦，後簽結不起訴；縣警局之後以陳宏平未做好內部管理、無法當同仁的標竿為由，予以申誡2支處分。


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