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日中關係最大挑戰？　日本駐陸大使：民間情感最棘手

▲▼日本駐北京大使金杉憲治今（10）日出席中國人民大學重陽金融研究院「大使講壇」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲日本駐北京大使金杉憲治。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

日本首相石破茂上台之後，日中關係略有緩和。日本駐北京大使金杉憲治今（10）日公開表示，目前日中關係最棘手的挑戰，在於民間的情感問題，這需要多方共同參與解決。他也提到，希望石破茂能在適當時機訪問中國。

中國人民大學重陽金融研究院「大使講壇」第十場今日舉行，特邀日本駐北京大使金杉憲治以「日中關係的未來」為題發表演講，解析日中關係的未來前景與合作機遇。

於1983年加入日本外務省的金杉憲治，曾派駐澳洲、馬來西亞、美國華盛頓特區及韓國，另曾擔任駐印尼大使；他於2023年底出任日本駐北京大使。

對於日中雙邊關係，金杉憲治強調，日中關係確實很複雜，但又不可或缺。他說，歷屆日本首相與中國領導人都秉持「基於戰略互惠的日中關係」的大方向。

對於「戰略互惠關係」，金杉憲治解釋，日中作為一衣帶水的鄰國，難免會有分歧與挑戰，但雙方必須妥善管控分歧，避免影響整體關係，同時致力於深化互利合作，實現兩國及國際社會的共同利益。

▲▼日本駐北京大使金杉憲治今（10）日出席中國人民大學重陽金融研究院「大使講壇」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲金杉憲治出席人大重陽金融研究院「大使講壇」。（圖／記者陳冠宇攝）

在當前形勢下，金杉憲治認為，雙方更應加強對話與交流，有效管控分歧、推動解決問題、拓展務實合作；這不僅需要兩國政府的努力，也需要雙方國民的廣泛參與與支持。

金杉憲治也坦言，目前日中關係最棘手的挑戰，在於民間的情感問題，遺憾的是，日本社會對中國仍存在一些負面認知，中國社會也對日本存在一些偏見；這種情緒無法在短時間內扭轉。

金杉憲治指出，這些重要的問題必須通過有效的合作解決，讓日中兩國的人民親身感受到關係改善帶來的好處；推動中日關係穩步前行，需要兩國齊心協力，政府無法單獨完成，也需要企業界、媒體、學術界等多方共同參與。

展望未來，金杉憲治表示，日本目前擔任中日韓三方合作進程的輪值主席國，希望利用即將在日本舉行的三方峰會契機推進日中關係。他指出，石破茂此前也表示有意訪問中國，希望在適當時機能實現訪問，雖然目前尚無具體日程，但是他會持續推動。

此外，今年是第二次世界大戰結束80週年，金杉憲治提到，日本多次對戰爭期間的行為表示深刻反省和誠摯的道歉，歷屆內閣也表達此一致立場，今後也會堅定不移。他說，在上月底的一場論壇上，石破茂再次重申這一點。金杉憲治希望，中國朋友能夠理解日本人民的這份決心。

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