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喝剩泡麵湯倒水槽？　專業廚師揭「正確處理法」3NG行為曝光

泡麵既便宜又方便，是民眾肚子餓卻又不想出門時的最佳夥伴。（示意圖／unsplash）

▲ 泡麵既便宜又方便，是民眾肚子餓卻又不想出門時的最佳夥伴。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

泡麵既便宜又方便，是民眾肚子餓卻又不想出門時的最佳夥伴，也是不少人的月底救星，然而吃泡麵時也有幾項NG行為需要多注意。日本一名專業廚師透露，泡麵不應存放在陽光直射的地方，否則可能導致變質，也不要和氣味濃厚的食物放在一起，且喝不完的泡麵湯不應直接倒入水槽或馬桶，避免水管阻塞。

YAHOO！JAPAN網站報導，該名廚師表示，泡麵雖然可以保存很長時間，但如果長時間暴露在高溫或陽光直射下，麵條和湯的品質就會下降，尤其湯粉經常含有油脂，當暴露在陽光或高溫下時，油就會氧化變質，導致味道變差，建議民眾將泡麵存放在陰涼、通風良好，且避免陽光直射的地方。

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該為廚師指出，除了避免把泡麵存放在陽光直射的地方，也不建議將其與具有強烈氣味的物品一起存放，例如除臭劑、驅蟲劑、洗滌劑、化妝品、空氣清新劑等，如果將泡麵存放在有強烈氣味的物品附近，氣味可能會轉移到杯子或包裝上，從而影響泡麵的原始香氣和風味。

另外，他也提醒，很多人會把喝剩的麵湯倒進水槽，這會導致排水管堵塞和產生難聞的氣味，因為泡麵湯含有大量的油和鹽，如果倒入馬桶，它會黏在排水管內壁或與水混合，並硬化成污泥狀物質，建議用廚房紙巾或報紙吸收剩餘的汁液，並將其作為一般垃圾處理，雖然有些麻煩，但可以有效防止排水管堵塞和氣味產生，也是一種環保的處理方法。

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