川普大戰哈佛「經濟代價」超慘重！　分析曝影響高達1.8億美元

▲哈佛大學的國際學生比例高達27%。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNBC引述最新分析指出，美國川普政府、哈佛大學之間，針對國際學生簽證所爆發的爭端，可能付出高昂經濟代價。因為過去一學年，哈佛國際學生就帶來1.8億美元（近新台幣54億元）的經濟貢獻。

美國國際教育工作者協會（NAFSA）最新數據顯示，2023至2024學年，在全美各地唸書的國際學生，一共對美國經濟貢獻了438億美元（約新台幣1.3兆元）。僅僅是哈佛所在地麻州，國際學生就貢獻了將近40億美元（約新台幣1198億元），並且帶動超過3.5萬個工作機會。

與絕大多數大學院校相比，哈佛的國際學生比例「高得不成比例」，2024至2025學年，在總入學人數的占比竟然高達27%，比10年前的22.5%更多。

經濟軟體與分析公司「Implan」分析指出，哈佛如今有超過6000名國際學生，帶動當地1125個工作機會，對大波士頓地區的經濟貢獻高達1.8億美元，主要來自學生支出。

▲川普為了學生簽證問題，不惜槓上哈佛大學。（圖／路透）

Implan經濟學家馬克森（Bjorn Markeson）指出，禁止國際學生註冊入學，可能破壞關鍵收入來源，「因為哈佛的國際學生人口非常多，將產生更大的影響。經濟是一個網絡結構，因此美元會到處流動，而不會只待在一個地方。波士頓（哈佛所在地）出事時，也會影響整個新英格蘭（New England）」，也就是美國東北部6州。

《普林斯頓評論》（The Princeton Review）總編輯弗拉內克（Robert Franek）也表示，外國學生通常必須支付全額學費，使得國際招生成為哈佛及許多大學院校的重要收入來源。