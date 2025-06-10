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疫情升溫＋夏季流感夾擊　做好個人與居家衛生「這些地方」別忽略

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲疫情升溫！當心夏季流感夾擊　做好個人與居家衛生、這些地方別忽略 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

近期台灣本土疫情有升溫跡象，根據疾管署傳染病統計資料，自2025年第20週起，國內類流感就診比率明顯上升，至第22週已呈現明顯上揚曲線，顯示社區內流感病毒活動度正在加劇。除了持續關注新冠病毒，民眾也不可忽視「夏季流行性感冒」的威脅。尤其夏季高溫、日夜溫差大，加上冷氣長時間運轉、室內空間密閉，更容易成為病毒傳播的溫床。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

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▲全國及各區近兩年每週門急診新冠病毒感染就診率趨勢圖 。（圖／衛生福利部疾病管制署）

防疫關鍵除了外出戴口罩，更應落實個人與居家衛生習慣，包括勤洗手、避免出入人潮擁擠或空氣不流通的場所；若出現發燒、喉嚨痛等疑似症狀，應盡速就醫，切勿自行服藥延誤診斷。特別是在家中，針對日常高接觸區域進行定期消毒，更是預防病毒入侵的第一道防線。

專家建議，居家防疫清潔可從以下幾個重點著手：

★高頻接觸物品
如門把、電燈開關、手機、遙控器、桌面等，建議每日以75%酒精或含氯消毒劑擦拭至少一次。

★浴室與廚房
保持乾燥與清潔，定期清洗馬桶、水龍頭與流理台，以防止病菌滋生。

★冷氣濾網與空氣清淨設備
每2至4週清潔一次，尤其夏季使用頻率高，容易累積灰塵與細菌。

★寢具與毛巾
建議定期更換與晾曬，保持乾燥，避免潮濕環境讓病毒存活更久。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲戶外使用乾洗手外出注意手部衛生與環境消毒，衣物、寢具與毛巾更不能忽視。（圖／淨毒五郎提供）

潔淨居家品牌淨毒五郎創辦人 Chloe 表示：「近期疫情升溫，除了外出注意手部衛生與環境消毒，家中清潔更不能忽視。建議針對門把、燈開關、遙控器等高接觸物品，每日返家後務必擦拭消毒；尤其是浴廁空間，像馬桶、水龍頭更應加強清潔。」

防疫意識升溫也反映在民眾購物行為上。據通路銷售統計，抗菌洗手慕斯近一個月銷量較上月同期成長約30%，搜尋熱度也幾乎翻倍；而具備長效抑菌功能的抗菌噴霧，近三週更大幅成長2.3倍，顯見防疫用品需求顯著增加。

隨著病毒活動進入「夏季高峰期」，專家提醒，特別是長者、幼童與慢性病患者等高風險族群，更應嚴格落實防疫與清潔習慣，從個人到家庭全面升級，守住健康防線。

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