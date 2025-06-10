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誰是你朋友圈的靈魂領隊？這三個星座天生注定掌控全場！

▲▼星座,十二星座,個性,領袖,獅子,處女,天秤。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲每個朋友圈裡都有一個意見領袖，很有可能會是這三個星座的其中一個，一起來看看到底是誰。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你的朋友圈裡，也有那麼一個「隊長」嗎？他會負責做決定、安排聚會行程，還總是默默站到自拍照的C位；他們對於去哪裡吃晚餐、週末早午餐選哪家咖啡廳，都有極大的影響力，甚至還會偷偷享受這種「掌控全場」的感覺。雖然有些星座比較隨和，習慣順勢而為，但也有幾個星座天生就自帶班長氣場，他們通常是朋友中最大聲、點子最多、也最常直接指派大家要做什麼的人。

當然，並不是每個領導型星座都會過度張揚。有些星座是那種低調掌控局面的類型。當大家喝酒聊天時，他們早就查好下一間酒吧、叫好Uber、就連轉帳連結都傳好了。無論你的朋友圈是個性張揚還是偏向內斂，有時候還是需要一個能穩住場面的人，少了他們，行程就會一團混亂。以下，就是國外網站《Bustle》占星師認為的三個最愛也最擅長「掌權」的星座。

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獅子座：天生就是隊長，霸氣領軍無極限

獅子座就是那種，即使沒人請，他們也會自動接手安排一切的類型。身為由太陽守護的火象星座，他們與生俱來就具備領導力。不管是酒吧巡禮還是聚餐安排，獅子總會自封為行程總監，確保每個人都能跟上。

他們的自信在12星座裡名列前茅，開口下指令完全不帶猶豫。大多數朋友也樂於讓他們主導，因為這不只讓獅子很開心，也能讓整個聚會井然有序。

久而久之，整個團體可能都會習慣向獅子看齊。畢竟他們精力旺盛、熱情洋溢，最擅長把氣氛炒熱，讓大家都玩得盡興。

處女座：計畫力MAX，效率擔當當之無愧

有處女座朋友的人應該不陌生，他們就是那個「媽媽角色」，凡事細心規劃、勤奮負責、問題處理王。一旦出事，他們總能馬上跳出來解圍。例如大家在公路旅行時迷路了，第一個跳出來導航的，肯定是處女座。

受水星守護的處女座，腦中總在演算未來十步。當其他人還在嬉鬧時，他們已經在思考晚點帳單怎麼分。說他們是團體裡的A型代表一點也不為過。

雖然處女座可能會嘴上抱怨：「為什麼每次都我做？」但其實心裡很不爽別人插手他們的規劃。如果你們要一起出去玩、辦派對或規劃旅行，最好的做法就是：讓處女座來主導就對了。

天秤座：優雅掌控全局，情緒和諧守門人

相比獅子與處女的明顯主導風格，天秤座就像是潛藏在幕後的和平使者。他們可能會默默辦好一場派對，然後穿梭在人群中，確保每個人都玩得盡興、氣氛不冷場，彷彿是這場聚會背後的無聲操盤手。

不過，天秤也不是沒脾氣。他們可是由金星守護、象徵公平與平衡的風象星座，一旦察覺氣氛失衡、朋友情緒混亂，他們會毫不猶豫跳出來主持正義。而且他們特別擅長化解衝突，讓氣氛迅速回溫。

在許多團體中，天秤就是維繫彼此的那個「黏著劑」。他們總是第一個在群組裡發訊息、提醒大家確認行程，直到大家回覆、計畫落實為止。很多天秤都會說：「沒有我你們根本湊不起來！」這話雖然聽起來有點自戀，但還真的是實話。

若你在想，為什麼你們的聚會總是能順利、精彩、有條不紊，也許是因為有這些星座默默在背後撐場。他們雖然風格不同，但都用自己的方式，讓每一次相聚都不留遺憾。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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