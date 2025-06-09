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IG限時總有熟悉ID出現？最愛潛水看前任的三大星座公開！

▲▼星座,前任,IG,限動,潛水,巨蟹,處女,天秤。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲分手後仍持續關注前任社群動態的行為並不罕見，而十二星座中這三個星座被國外占星師認為是最愛看前任社群的星座。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

雖然說「斷乾淨」是和前任分手後最理想的狀態，但在現實生活中，許多前任早已默默轉型成「潛水觀眾」，透過Instagram限時動態繼續出現在你的人生裡。有些人幾乎是你一發限時就立刻點進來；也有些則是幾個月不見，突然某天又浮出水面。不管出現頻率多高，每次看到他們的名字出現在觀看名單裡，都還是讓人內心小震撼一下。

在IG上和前任繼續當好友並不稀奇，但多數人也會漸漸忘記他們還在追蹤自己，直到某天點開限動查看名單，一看到熟悉的ID瞬間情緒炸裂。那種感覺可能是好奇、也可能有點小驚喜，但更多時候你根本搞不清楚對方為什麼還在看。唯一可以肯定的是，他們似乎不打算完全從你的人生退場，理由不明，但總之還在。

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如果從占星學的角度來看，某些星座特別容易在分手之後繼續「關注」你的一舉一動，像是每週固定滑你的限時、偷看你的限動精選，每一種行為背後都有不同的理由。有些星座天性念舊，特別容易對前任放不下；如果你發現對方總是在你出門旅遊、和朋友聚餐、或是曬貓狗日常的時候點進來，那可能代表他們的情緒其實還沒完全抽離。

另外也有些星座只是出於「社交習慣」或單純好奇。像是吃早餐時滑個IG、排隊買咖啡無聊打開限時，剛好看到你在幹嘛。他們對你的關心也許只是點到為止，不帶特別用意。國外網站《Bustle》占星師認為以下這三個星座，就是最有可能在分手後持續「關注」你的IG限時動態好幾年的類型。

巨蟹座

如果你發現某個前任的名字一直出現在限動觀看名單裡，很有可能他是巨蟹座，或是星盤中有強烈的巨蟹影響。這個感性的水象星座，一旦談起戀愛就會愛得很深，很難徹底放下。對他們來說，那段關係就像心中的一塊記憶拼圖，即使分手，也會因為思念與懷舊，忍不住再點開你的限時。

巨蟹不一定想復合，但會想知道你最近過得好不好。有些甚至會繼續和你維持表面上的朋友關係。而每次默默點進你的限時，其實只是因為還沒能完全放下你。

月亮是巨蟹的守護星，也讓他們對情緒特別敏感，容易受內心牽動。他們不像其他星座能說忍就忍，看到你的新動態就會手癢點進去。他們動作之快，有時甚至讓你懷疑：「欸他是不是還有一點在乎我？」

處女座

剛分手的時候，處女座可能一度想把你封鎖，來個斷乾淨，但理智告訴他們不要這麼衝動。身為土象星座的代表，他們偏理性務實，常常會選擇保留彼此在好友名單中，留一個「觀察窗」不關。

處女座受水星守護，觀察力超強又很容易多想。他們會默默分析你限動裡的蛛絲馬跡：是不是開始新戀情了？最近是不是過得特別開心？是不是升職加薪了？限時動態就是他們的線上情報庫。

雖然處女座不會每天都點你限時，但特別節日、你生日、你出去玩打卡的時候，他們通常會突然冒出來。他們從不會點愛心、不會留言、不會傳訊息，卻總是默默待在你的限時名單中，像社群裡的無聲幽靈，時不時飄過一眼。

天秤座

社交高手天秤座，是朋友圈和戀愛關係中最不擅長「斷捨離」的一群。他們可以理性結束一段關係，卻依然願意保留你在生活的一角，像收藏老照片那樣不捨得刪除。

這個風象星座幾乎活在社群裡，滑IG就像吃飯喝水一樣自然。他們會很自然地點進你的限時，從頭滑到尾，再隨意滑到下一個朋友的限時。對他們來說，這就像逛街看櫥窗，無關深意，只是一種習慣。

但如果你發現他特別愛看你家的貓、你去過的咖啡廳，甚至偶爾點了幾張愛心貼圖，也許那不是完全「無意」的。他可能只是想透過這樣的方式，默默留下門縫，暗示未來有一天，如果剛好你也願意，我們或許還能再重新認識彼此一次。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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