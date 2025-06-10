日本力士赴屏東武潭國小示範演出　相撲vs.柔道切磋交流

▲日本力士赴武潭國小示範演出。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

來自日本相撲協會的錣山部屋力士，9日抵達屏東泰武鄉武潭國小，與柔道隊學童進行切磋交流。五名力士示範演出，奮力拚搏的瞬間力道讓學童大開眼界，他們也帶著學生體驗相撲、一對一競技，全場笑聲不斷，大小朋友玩得不亦樂乎。屏東縣政府表示，藉由運動促進台日交流，擴大學生們的國際視野。

這次來訪的錣山部屋成立於2004年，由「親方」（相撲部屋的掌門人）錣山矩幸領軍，力士們帶著學生體驗比賽前的準備動作，如「四股（しこ）」，輪流抬高左右腿，再用力踏地。力士們也與學童們競技交流，四、五人依然無法把力士推倒，有的力士更將學童扛在肩上，讓他們親身體驗力士的力量有多大，不過力士也有被學生過肩摔的時候，全場笑聲連連、掌聲不斷。

武潭國小校長鄭志隆表示，學生非常期待力士的到來，直呼這是「電視上才看得到的畫面！」。他指出，武潭國小本校區加上佳平、平和2所分校，全校人數約170人，其中就有45人加入柔道隊，柔道隊屢次在全國賽獲得佳績，包括113年全國柔道錦標賽榮獲男生團體及女生團體雙料金牌，創下該校最佳紀錄，亦於113年全國中正盃柔道錦標賽拿下女生團體金牌以及男生團體銅牌的殊榮，校方積極推動各項運動，鼓勵多元學習。

錣山部屋也介紹比賽前的準備動作，相撲選手會表明「我沒有攜帶任何武器，我是堂堂正正跟你比賽」。武潭國小教練林俐雯表示，柔道跟相撲兩項運動項目，都是禮節開始、禮節結束的運動，兩者武德精神崇高，且同樣需要運用全身的力量。

學童對力士們充滿好奇，紛紛詢問「每天吃什麼？」「如何成為相撲選手？」力士們表示，相撲力士基本上一天只有午餐和晚餐兩頓飯，飲食包括白飯、相撲火鍋，其中一位力士若輝元栄剛加入時只有70公斤，現在已經接近140公斤。另一位力士寺尾松幸勝原本也是柔道選手，因相撲在日本被視為一種地位崇高的運動，受教練鼓勵轉練相撲。

縣府傳播暨國際事務處表示，武潭國小位於的泰武鄉，為屏東縣北大武山入口之一，地區較為偏遠，學生大多是排灣族，該校柔道隊成軍超過10年，屢次在全國賽獲得佳績，為縣內柔道項目培育許多優秀基層選手，期望透過相撲力士到校交流，擴展學生的視野。

傳播暨國際事務處表示，錣山部屋力士於8、9日造訪屏東，除與武潭國小柔道隊交流外，並至屏東可可巧克力園區、萬金聖母聖殿、車城看海美術館、後壁湖、墾丁大街、東港漁市場、屏東夜市等特色景點參訪，感受屏東的自然之美與文化底蘊，期盼更多外國旅客到訪國境之南，感受屏東的美景。