香煎鮭魚「皮」要不要吃？　營養師曝營養都在這

▲鮭魚。（圖／Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

鮭魚的營養重點都在魚皮裡！日本職業廚師與多位美國營養專家一致指出，鮭魚皮不僅沒有禁忌，更是營養的寶庫，富含DHA、EPA（Omega-3脂肪酸）、膠原蛋白和維生素D等。

有日本職業廚師表示，從營養角度來說，鮭魚皮富含DHA、EPA（也就是Omega-3脂肪酸）、膠原蛋白與維生素D，這些成分對大腦、心血管與皮膚健康均有助益。不過，如果魚皮煎得不夠酥脆、濕軟難咬，不吃也無妨。

多位美國註冊營養師也認為，食用魚皮可進一步提升整體攝取的營養密度。

紐約長島大學註冊營養師費爾德曼（Laura Feldman）指出，Omega-3脂肪酸具有抗發炎效果，能促進心臟與腦部功能。營養師黛薩爾瓦托（Deborah Salvatore）補充，鮭魚皮內的Omega-3含量濃度更高，而這類脂肪酸在現代人飲食中常常攝取不足，此外，它也有助於眼部健康與抗發炎。

洛杉磯營養師莫克（Jamie Mok）則進一步說明，魚皮還提供維生素D，有助強化骨骼，B群，促進能量代謝，以及硒，一種有助保護細胞的抗氧化物。根據梅奧診所的資料，魚皮與其下方的灰色部位同樣蘊含豐富營養，攝取這些部位的天然魚油有助降低膽固醇與血壓，減緩關節疼痛，並有助預防心臟疾病。