【廣編】即使纖瘦也有橘皮？澤之湯台中店打造女性夏日自信體態

▲澤之湯體重管理中心台中店。

圖、文／光澤診所提供

夏季來臨，許多女性會穿上比基尼或熱辣短褲來展現身材，但卻有不少女性深受「橘皮組織」的影響。橘皮組織是由於皮下脂肪堆積擠壓到上方的皮膚表層，造成裡面結締組織、膠原蛋白的結構破壞，產生凹凸不平的表面，影響外觀甚至是心理。

許多人誤以為橘皮是肥胖的象徵，然而橘皮的形成與脂肪堆積較有關，以下幾種狀況可能導致橘皮的產生：

1. 女性荷爾蒙與膠原蛋白減少，使橘皮現象更為明顯。

2. 久坐久站長時間保持相同姿勢增加出現水腫與橘皮視覺感的機率。

3. 缺乏運動會使肌肉量下降，而壓力過大也使橘皮更為明顯。

4. 皮下筋膜組織鬆弛與代謝下降，脂肪細胞較易向外突出。

即便是纖瘦體態，惱人的橘皮組織依然是難以擺脫的困擾，「澤之湯體重管理中心」現已將專業服務團隊拓展至台中地區！全新據點選址於交通便利的公益路上，引進第十代LPG智慧曲雕機，透過動力輪軸旋轉方向調整速度，負壓吸引變化不同的按摩運動，可以幫助活絡身體循環、維持體態線條感、提升肌膚柔嫩與平滑感受。

除此之外，「澤之湯體重管理中心」也有提供負離子岩盤浴，幫助活絡循環、溫熱舒緩、鬆解疲勞感與促進放鬆感受。