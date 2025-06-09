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以為劉品言、連晨翔「年紀差很多」　網搖頭曝關鍵：才36歲啦

▲ 連晨翔劉品言。（圖／翻攝自連晨翔臉書）

▲連晨翔、劉品言報喜訊。（圖／翻攝自Facebook／連晨翔 Simon）

記者曾筠淇／綜合報導

如果藝人、明星在年紀比較小的時候就出道，且在演藝圈一直很活躍，就常會給人一種年紀比較大的錯覺。劉品言、連晨翔今（9日）發文報喜，宣布結婚且懷孕的好消息，讓許多網友非常驚喜，結果其中就有不少人以為兩人年紀差很多，「女生出道比較早，造成的既定印象」、「只有3歲的年齡差，應該是因為劉品言紅得很早的關係」。

劉品言稍早發文表示，「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡。」連晨翔也發文寫道，「謝謝你用1公里以外都聽得到的笑聲接住了我這個超級I人，我也相信我們的寶寶一定會跟你一樣，笑起來就能讓全世界都變美好。接下來我會用我所有的愛，愛著妳、愛我們的寶寶，我們會非常幸福，也真心的把這份喜悅和大家分享」。

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兩人認愛後，不少網友都直呼，「我以為差很多，沒想到男生比女生小3歲而已」、「晨翔的弟弟感很重，所以我也以為差很多歲」、「我以為年齡差很多」。另有網友則表示，「言言只是早出道而已，年紀沒那麼大」、「劉品言國中出道啦～Sweety當年14歲就跟5566拍偶像劇，她演女主角」、「36歲啦，她國中就出道了」、「言言才36歲啦」、「10幾歲出道很早」、「女生出道早」。

劉品言1988年8月出生，在2003年時，與曾之喬組成女子組合「Sweety」，出道至今已超過20年。連晨翔則是1992年1月出生，2014年以SpeXial第二期成員出道。

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