驚見「台灣資料庫」！中國40億筆個資外洩　微信、支付寶全淪陷

圖文／鏡週刊

中國驚爆史上最嚴重資安事件，高達40億筆個人資料外洩，內容涵蓋微信、支付寶等敏感資訊，甚至出現疑似「台灣資料庫」。專家警告，這些數據恐怕成為駭客與間諜組織覬覦目標，受害者卻求助無門。

根據《Cybernews》報導，研究團隊發現一座高達631GB的資料庫，完全未設密碼，任何人都能隨意下載，其中包含16組資料集，來自不同來源，數量從50萬筆至逾8億筆不等，顯示背後疑有組織長期蒐集、整理數據，可能用於監控與數據分析。

外洩資料中規模最大的是名為「wechatid_db」的資料集，內含逾8.05億筆微信用戶紀錄。其次為「address_db」，記錄逾7.8億筆含地理位置的居住資料。第三大資料集「bank」則有逾6.3億筆金融資料，含信用卡號、姓名、生日與電話，若遭駭客拼湊，恐被用於詐騙或盜用身份。

另一組「wechatinfo」資料集收錄近5.77億筆微信通訊紀錄，可能涉及用戶對話內容；「zfbkt_db」則含3億筆支付寶資料，駭客可藉此盜用帳戶進行非法交易。此外，約3.53億筆資料分散於其他9組資料集中，內容涵蓋賭博、車輛登記、就業、退休金與保險資訊。

值得注意的是，研究人員還發現一組名為「tw_db」的資料集，研判可能涉及台灣用戶資料，雖然細節未曝光，仍引發外界關切。由於該資料庫已被下架，來源與背後組織仍是謎團。

《Cybernews》指出，這批資料疑似用於打造中國公民行為、經濟與社會全貌檔案。資安專家警告，若落入有心人士手中，恐怕用於釣魚詐騙、勒索，甚至情報用途。更糟的是由於資料來源匿名，受害者幾乎無法求助，形同在網路世界「裸奔」。

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