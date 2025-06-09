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前駐關島處長溢領逾300萬房屋補助　監察院彈劾送懲戒法院

▲監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

監察院今（9日）表示，駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，涉嫌訛詐房租補助費，合計溢領10萬4427美元；另未確實督導所屬辦理駐關島辦事處之財產、物品管理事宜，造成駐關處計有11件財產及79件非消耗物品迄今下落不明，合計金額約2萬5485美元。違失情節重大，監察院通過蔡崇義、張菊芳委員所提彈劾案，移送懲戒法院審理。

監察院表示，被彈劾人陳盈連於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間已有自購住宅，卻仍以虛構租約訛詐基本數以外之房租補助費；又其擔任駐關島台北經濟文化辦事處（下稱駐關處）處長，業務分配名實不符在先，復未確實督導所屬辦理財產、物品之登帳、盤點與報廢，造成該處諸多公有財產、物品，下落不明，除造成國家財務損害外，更違反職務義務，核有嚴重違失，情節重大。

監察院指出，本院於114年6月2日12位審查委員全數審查通過監察委員蔡崇義、張菊芳提案，全案移送懲戒法院審理。本件（114年劾字第16號彈劾案）已於114年6月9日公告彈劾案文及其審查決定書。

另外，彈劾案文指出3項重點，第一、被彈劾人派駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，自100年1月11日起於駐在地購置房產，依駐外人員房租補助費支給規定，僅得請領基本數。詎其捨此不為，反自是日起至105年8月31日止，多次持不實租約，向外交部申領超出基本數之房租補助費，合計溢領104,427.61美元，若非遭人舉發，無意歸還溢領金額，訛詐國家財產，自屬違誤。

第二、被彈劾人擔任駐關處處長，本應恪遵法令、善盡監督責任，詎其對該處財產、非消耗物品之驗收、產籍登記、標籤黏貼與盤點業務分配不當在先，復未善盡監督管理責任，而報廢財產、非消耗物品亦未依照規定，造成駐關處計有11件財產及79件非消耗物品迄今下落不明，嚴重損及公有財產管理之正確，更造成公有財產物品之重大損失，合計金額約25,485美元。

第三、被彈劾人所為，核有嚴重違誤、情節重大，違反公務員服務法第1條、第6條事證明確，有公務員懲戒法第2條第1款執行職務之違法失職行為，而有懲戒之必要，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

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