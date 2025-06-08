嘉義農藥倉庫火警「臭味狂飄」！環保局緊急提醒：緊閉門窗

▲嘉義縣新港鄉綁晚發生火警。（圖／翻攝臉書／嘉義縣議員-林岱杰）



記者柯振中／綜合報導

嘉義縣新港鄉8日傍晚發生火警，一間堆放農藥及肥料等化學物品的倉庫，晚間因不明原因起火，導致空氣中瀰漫著刺鼻的氣味。消防人員獲報後，前往現場灌救，目前詳細起火的原因仍待釐清。

警消調查，新港鄉北溪村這處鐵皮倉庫，傍晚6點左右因不明原因發生火警，現場不斷冒出濃煙。消防人員趕抵現場，開始佈水線灌救，不過因為起火的鐵皮倉庫當中，堆放了農藥、肥料等農業資材，現場不斷竄出刺鼻的氣味。

▲▼嘉義縣新港鄉綁晚發生火警。（圖／翻攝臉書／嘉義縣議員-林岱杰）



嘉義縣議員林岱杰對此提醒，鄉親不要圍觀、遠離火場，以確保自身安全。周遭的住戶也記得要緊閉門窗，避免異味竄入家中。

經過撲救以後，目前火勢得到控制，消防人員晚間8點多仍在進行殘火撲滅作業。至於詳細起火原因為何，仍待火調人員釐清。

▲▼嘉義縣新港鄉綁晚發生火警。（圖／翻攝臉書／嘉義縣議員-林岱杰）



對此，嘉義縣環保局表示，嘉義新港鄉溪北村發生火警事件，鄰近氣象站所顯示的數據中，風場為西風，附近區域及下風處的空氣品質都可能受到影響。環保局將持續監控空氣品質變化的情形，也提醒下風處的民眾緊閉門窗、減少外出或戴口罩，並做好呼吸道相關預防措施。

▲▼嘉義縣新港鄉綁晚發生火警。（圖／翻攝臉書／嘉義縣議員-林岱杰）

