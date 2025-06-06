男友撲上來！妹子「怕1舉動冷掉」　過來人血淚曝：感染很可怕

▲男友撲上來尋歡，原PO卻崩潰想先洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「會不會洗完澡都冷掉了？」一名妹子透露，男友突然撲上來想激戰，但原PO自認身體有異味，想先去洗澡，怕此話一出會破壞當下氣氛，因此求問過來人怎麼辦？文章曝光後，全場直言當然要先洗，「過來人的血與淚，某次早上睡醒跟男友直接色色，過幾天直接尿道炎」、「一起洗就好了，不怕沒氣氛」。

一名女網友在Dcard表示，男友早有預謀，因此已先把身體洗乾淨，接著趁聊天時忽然撲上她，摟抱完想來一場床戰，導致原PO當下超尷尬，「我沒有洗澡啊...我就覺得有味道啊！」

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愛撫過程中，原PO試著爬起來卻又被壓倒，正因為當下氣氛正濃烈，就怕說出想洗澡的話題會壞了男友興致。

對此，原PO求問過來人該如何是好，「是不是硬把他推開，說我先去洗澡？會不會洗完澡都冷掉了？大家會是先洗澡再做愛嗎？」

底下網友熱議，「做之前洗一次，做完再洗一次」、「一定要洗，不洗非常容易感染，很可怕」、「能先洗盡量先洗，比較不會發炎，但如果真的氣氛來就算了」、「不管是愛愛前還是愛愛後，雙方都一定要清洗，女生很容易感染，女生結束後除了清洗之外，一定要排尿，真的很重要」、「過來人的血與淚，某次早上睡醒跟男友直接色色，過幾天直接尿道炎」。

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在粉專衛教，做愛時因為男女的陰部都較容易聚積細菌，且陰道、肛門的菌種大不相同，一不小心就容易引發陰道、尿道感染。因此，她分享愛愛前後必做5件事，讓情侶在激情滾床單的同時，不用再為私密處問題所苦。

愛愛前：

1.洗澡

性愛時容易將肛門、陰道的細菌帶到尿道導致尿道炎；男性的下體同時也需要妥善清潔，避免藏汙納垢引發女伴陰道感染。

2.刷牙

這是許多人容易忽視的一步！口腔含有大量細菌，而清潔口腔可以減少口愛造成感染的機率。

3.喝水

事前喝水除了補充水分外，也是為了事後可以排尿，清出尿道的細菌。

愛愛後：

4.上廁所

在愛愛過程中，尿道口難免會有細菌殘留，為避免它們在尿道口增長，最好的方式就是用排尿將它們沖走。

5.簡單沖澡

完事後還是簡單清洗最好，以清水簡單沖洗下體，避免體液殘留外，也能保持私密處乾爽。