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瓜地馬拉總統稱提升「危台關係」　陸外交部：勸早日認清大勢

▲賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者廖翊慈／綜合報導

總統賴清德5日以軍禮迎接瓜地馬拉總統阿雷瓦洛，雙方共同簽署「半導體合作意向書」。阿雷瓦洛表示，願意將「危台關係」提升至新水平。中國外交部發言人林劍6日在例行記者會上，對此直言，「我們奉勸相關國家政府認清大勢。」

埃菲社記者向林劍提問，「瓜地馬拉總統阿雷瓦洛昨天在台北，與賴清德見面時表示，願意將『危台關係』提升至新水平，請問發言人對此有何評論？」

林劍回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府，是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的普遍共識，不容挑戰。」

▲中國外交部發言人林劍表示，。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍表示，。（圖／翻攝中國外交部）

林劍表示，「民進黨當局利用所謂『邦交國』，搞政治操弄的圖謀，不過是自欺欺人的把戲，阻擋不了，中國終將統一的歷史大勢。」

林劍指出，「目前全球183個國家與中國建立外交關係，這充分證明，堅持一個中國原則是，國際大義、人心所向、大勢所趨，承認一個中國原則，發展對華關係，共享發展機遇，才真正符合，瓜地馬拉國家和人民的根本利益。」

林劍最後強調，「我們奉勸相關國家政府，認清大勢、順應民意，早日做出正確選擇。」

賴清德透露，自己和阿雷瓦洛總統共同簽署「半導體合作意向書」，並且見證兩國簽署合作文件，建立政治諮商機制，以及促進雙邊的投資合作，期盼開創更多合作契機。

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