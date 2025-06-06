投注1.6億！花蓮改善美崙山公園　打造市區最大生態核心

▲▼花蓮縣長徐榛蔚冒雨前往美崙山公園，實地會勘園區環境景觀設施第一期工程進度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚於4日冒雨前往美崙山公園，實地會勘園區環境景觀設施第一期工程進度，以及討論第二期、第三期改善計畫，確保現場施工狀況與精進未來施作重點，以「花蓮大健康、重視人文、自然永續」的理念，打造花蓮市區最大城市生態核心。

徐榛蔚表示，美崙山不僅是鄉親平日仰賴的健康休憩基地，更蘊藏著豐富的人文歷史與自然資源。本次工程將透過整體性規劃與分期施工，讓這座公園轉型為一處能說故事、能學習、能健康運動的友善空間，在花蓮大健康的政策下，優化這座花蓮市區最大城市生態核心。

花蓮縣政府說明，過去自108年起，已分階段改善或修繕美崙山各項工程，包含親子休憩空間、無障礙動線、步道與平台修繕、解說設施、歷史地景活化等。本次為第四階段整體改造，預計在113至115年間投入總經費約1億6524萬餘元，將分做三期工程進行。

▲▼花蓮縣政府投入1億6524萬，重新打造美崙山公園，分三期工程進行。

目前施工中的第一期工程於113年10月動工，預計於今年6月底完工，內容包括文人園區廁所與平台更新、跳動步道與嶺線平台修繕等，提升園區安全與功能性。

第二期工程正在細部設計階段，改善重點為將生態與文史教育融入場域設計，重新調整動線，以及設施改善，包含大草坪周邊、北段嶺線步道與主要廁所設施，並結合歷史解說、鳥類觀察等。

▲打造美崙山公園成為花蓮市區最大生態核心。

以及尚在規劃中的第三期工程，預計包含太空飛鼠（花蓮米老鼠）新興路入口處、美崙大道、各節點步道交通銜接與指標導引，人車分道系統，打造從都市街廓到山林綠帶無縫接軌的公園體驗。

徐榛蔚強調，未來民眾在休閒散步的同時，也能感受到地方文化脈絡與生態價值，從山腳下的太空飛鼠、巴洛克式自來水機房到嶺線碉堡，處處皆是故事。讓孩童開心奔跑、長輩安心散步、旅客流連忘返。花蓮縣政府秉持永續經營的精神，透過階段性整建，持續優化美崙山公園，成為花蓮市區最大的生態休憩場域。