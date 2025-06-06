婚顧推薦軟膏助美白！害準新娘臉蛋「泛黃變黑」　她崩潰提告

▲準新娘依照婚禮顧問指導，塗抹軟膏與保養品美白，卻導致急性皮膚炎。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北楊姓婚禮顧問前年向1名準新娘介紹保養品，順便推銷了3款乳膏，聲稱可加強美白效果，準新娘照做後，卻出現急性皮膚炎症狀，就醫後仍出現臉部泛黃、泛黑的後遺症，台北地檢署調查楊女推薦的乳膏含有對苯二酚等成分，屬於專業指示用藥，楊女卻擅自指導使用，6日依違反《醫師法》等罪起訴楊女。

據了解，楊女除了是婚禮顧問，同時也在知名直銷集團工作，2023年間，1名即將步入禮堂的女客戶登門，尋求婚前準備的諮詢時，楊女推銷1組5萬多元的美容保養品，同時以6000元代價銷售3款乳膏給準新娘，並教導準新娘將保養品與乳膏混合後塗抹，可讓臉部更美更白。

準新娘照著楊女指示操作，卻感到臉部不適，就醫發現是急性皮膚炎，準新娘接受治療後，仍呈現部分黃、黑的後遺症，因此拍下臉部照片提告。

雖然楊女辯稱，只是依照公司建議，指導客戶使用保養產品，但檢察官調查發現，楊女額外推銷的3款乳膏，是她自行去藥房購買，裡面含有A酸、對苯二酚等指示用藥，雖可自費購買，但須經醫師或藥師指導使用方式，而楊女不具專業證照，擅自執行醫療業務，觸犯《醫師法》規範，還造成準新娘臉部受傷，因此將她提起公訴。