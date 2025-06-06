無業男「掀水溝尋寶」　沒蓋回害路人摔慘...他哀怨：只撈到50元

▲桃園張姓男子騎車到北市士林區掀起水溝蓋，慘害路人踩空摔傷。（示意圖／記者郭世賢攝）

記者黃宥寧／台北報導

桃園1名無業張姓男子深夜騎車到北市士林區，為了撿拾民眾不慎掉落的零錢，自製工具打撈水溝蓋下的「遺寶」，掀開水溝蓋，最終僅撈得50元銅板。未料他打撈後未將水溝蓋復原，導致一名路人經過時不慎踩空跌入水溝，造成小腿撕裂傷與膝部擦挫傷。士林地檢署偵結，依過失傷害罪將張男提起公訴。

案發於今年3月19日凌晨0時47分，張男從桃園騎乘機車抵達士林德行東路109巷，手持自製鐵鉤與手電筒，在路邊水溝蓋處反覆翻找。

不過，他撈完後便騎車離去，卻未將掀起的水溝蓋復原，也未設置任何警示。當時正值凌晨，一名丁姓民眾獨自步行經過，因光線昏暗未察覺缺口，右腳踩空跌入水溝，造成右小腿1公分撕裂傷及膝部擦挫傷，送醫後氣憤報案。

蘭雅派出所接獲報案後，調閱路口監視器畫面，發現張男騎車抵達現場，持工具在水溝旁徘徊翻找，行跡明確。警方通知張男到案說明，他坦承確實有翻水溝蓋撿錢。

檢警清查其隨身物品與供述紀錄，確認他僅撈得50元銅板，卻因疏忽未恢復現場，導致他人受傷。士林地檢署偵結後，認其未盡注意義務，行為構成過失傷害，依《刑法》第284條將他提起公訴。