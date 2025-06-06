馬斯克痛批「忘恩負義」：沒有我　川普早就選輸了

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國科技巨頭特斯拉執行長馬斯克近日在社群平台X上公開批評前總統川普，稱「如果沒有我，川普早就輸了大選，共和黨也不可能掌控國會」。這番話揭示了兩人之間的裂痕，並引發外界對其政治合作的廣泛討論。

根據美國Axios新聞網報導，兩人衝突的焦點在於川普推動的「大而美法案」，這項稅收和預算計畫被認為可能在未來十年間讓美國國家債務增加數兆美元。其中涉及取消電動車稅收抵免的條款，讓馬斯克感到不滿。

馬斯克早前在X上發起「終結這項法案」的遊說活動，並直言法案充斥著「噁心的分贓條款」。他表示，儘管電動車和太陽能的獎勵減免被取消，但石油和天然氣補貼卻絲毫未受影響，這讓他感到「極度不公平」。

川普則在接受媒體訪問時反駁，稱馬斯克因法案內容激怒，並指責他對政策細節「比任何人都了解」。馬斯克隨即否認，表示自己從未見過法案全文，並批評其通過過程「倉促且不透明」。

外界對馬斯克與川普的關係早有猜測，但過去半年，兩人幾乎未公開交鋒。僅在上週，川普還曾在橢圓形辦公室讚揚馬斯克在政府效率部（DOGE）計畫上的貢獻，稱他是「朋友」。如今，雙方關係卻急劇惡化，甚至在社群平台上互相指責。

馬斯克近日在X上發起民調，詢問數百萬粉絲是否支持成立「真正代表80%中間派」的新政黨。他的提議引發廣泛討論，是否意味著他將從共和黨陣營徹底抽身，尚待觀察。

不甘示弱的川普則在他的社群平台「真實社群」上回擊，稱自己曾要求馬斯克離開政府，並指出節省預算最簡單的方法就是終止與馬斯克的補貼和合約。他直言：「伊隆漸漸不管用了，我要求他離開。這能幫助我們節省數十億美元。」

這場科技巨頭與政壇人物的公開對峙，已成為美國政治圈的熱議話題。隨著馬斯克與川普的關係進一步惡化，未來是否會對2024年美國大選及政局產生深遠影響，仍有待觀察。