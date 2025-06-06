　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克痛批「忘恩負義」：沒有我　川普早就選輸了

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國科技巨頭特斯拉執行長馬斯克近日在社群平台X上公開批評前總統川普，稱「如果沒有我，川普早就輸了大選，共和黨也不可能掌控國會」。這番話揭示了兩人之間的裂痕，並引發外界對其政治合作的廣泛討論。

根據美國Axios新聞網報導，兩人衝突的焦點在於川普推動的「大而美法案」，這項稅收和預算計畫被認為可能在未來十年間讓美國國家債務增加數兆美元。其中涉及取消電動車稅收抵免的條款，讓馬斯克感到不滿。

馬斯克早前在X上發起「終結這項法案」的遊說活動，並直言法案充斥著「噁心的分贓條款」。他表示，儘管電動車和太陽能的獎勵減免被取消，但石油和天然氣補貼卻絲毫未受影響，這讓他感到「極度不公平」。

川普則在接受媒體訪問時反駁，稱馬斯克因法案內容激怒，並指責他對政策細節「比任何人都了解」。馬斯克隨即否認，表示自己從未見過法案全文，並批評其通過過程「倉促且不透明」。

外界對馬斯克與川普的關係早有猜測，但過去半年，兩人幾乎未公開交鋒。僅在上週，川普還曾在橢圓形辦公室讚揚馬斯克在政府效率部（DOGE）計畫上的貢獻，稱他是「朋友」。如今，雙方關係卻急劇惡化，甚至在社群平台上互相指責。

馬斯克近日在X上發起民調，詢問數百萬粉絲是否支持成立「真正代表80%中間派」的新政黨。他的提議引發廣泛討論，是否意味著他將從共和黨陣營徹底抽身，尚待觀察。

不甘示弱的川普則在他的社群平台「真實社群」上回擊，稱自己曾要求馬斯克離開政府，並指出節省預算最簡單的方法就是終止與馬斯克的補貼和合約。他直言：「伊隆漸漸不管用了，我要求他離開。這能幫助我們節省數十億美元。」

這場科技巨頭與政壇人物的公開對峙，已成為美國政治圈的熱議話題。隨著馬斯克與川普的關係進一步惡化，未來是否會對2024年美國大選及政局產生深遠影響，仍有待觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／辜仲諒想出國拚棒運　法官裁准1.5億解禁！體育署長作保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台男馬來西亞落軌亡　關鍵37秒畫面曝光「疑踩空失足」

馬斯克痛批「忘恩負義」：沒有我　川普早就選輸了

川普、馬斯克撕破臉拉黑美股！　特斯拉慘崩14%、3兆市值蒸發

香港富婆重賞求「捐精」　馬國華裔男不聽勸痛失113萬退休金

快訊／川習熱線90分鐘　川普：習近平邀請我訪問中國

乘客只能從左艙門登機　專家揭秘！竟與航海歷史傳統有關

撕破臉內幕！外媒揭馬斯克「跳票30億捐款」　川普密會1人成引爆點

快訊／中美元首通話！習近平：美方應撤銷對中消極措施

快訊／習近平與川普通話！時隔5月首度破冰

一看未婚夫「帳戶餘額」太驚嚇！　大馬女星秒毀婚

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

【一年3次！】沈伯洋父公司遭陸制裁！　酸回：非常榮幸

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【打臉抹黑】徐巧芯爆氣：不要為了罷免就發瘋　四叉貓這次翻車了？ #公務車

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

台男馬來西亞落軌亡　關鍵37秒畫面曝光「疑踩空失足」

馬斯克痛批「忘恩負義」：沒有我　川普早就選輸了

川普、馬斯克撕破臉拉黑美股！　特斯拉慘崩14%、3兆市值蒸發

香港富婆重賞求「捐精」　馬國華裔男不聽勸痛失113萬退休金

快訊／川習熱線90分鐘　川普：習近平邀請我訪問中國

乘客只能從左艙門登機　專家揭秘！竟與航海歷史傳統有關

撕破臉內幕！外媒揭馬斯克「跳票30億捐款」　川普密會1人成引爆點

快訊／中美元首通話！習近平：美方應撤銷對中消極措施

快訊／習近平與川普通話！時隔5月首度破冰

一看未婚夫「帳戶餘額」太驚嚇！　大馬女星秒毀婚

台男馬來西亞落軌亡　關鍵37秒畫面曝光「疑踩空失足」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳！　黑心律師曝對話：史上最笨

第二買家浮現？央視力挺促銷　殲-10CE擺脫近視眼單挑沒問題

「香格里拉對話」的弦外之音　夾在中美競爭的台灣如何自處？

馬斯克痛批「忘恩負義」：沒有我　川普早就選輸了

「今年首颱」可能對台灣有影響！　最新路徑曝光

不實連署罷免　國民黨嘉縣黨部書記長凌晨聲押

川普、馬斯克撕破臉拉黑美股！　特斯拉慘崩14%、3兆市值蒸發

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

【真的KIA了】白休旅慘撞2輛保時捷　肇責誰大掀兩派論戰

國際熱門新聞

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！

撕破臉內幕！外媒：馬斯克跳票30億捐款

香港富婆越洋求「捐精」　馬國男痛失113萬退休金

即／川習熱線90分鐘　川普：習近平邀請我訪問中國

即／中美元首通話！習近平：美方應撤銷消極措施

乘客只能從左艙門登機　專家揭原因！竟與歷史傳統有關

一看未婚夫帳戶餘額　女星秒毀婚

3台男「入境泰國」秒被逮！疑詐團主謀

印尼情侶「婚前激戰」罰100下公開鞭刑！

印度80歲嬤遭19歲少年性侵　拖行50m慘死

即／習近平與川普通話！時隔5月首度破冰

印尼20歲男「遭大14歲男網友」騙炮！

川普馬斯克爭執惡化　特斯拉股價慘崩美股收黑

更多熱門

相關新聞

即／川習熱線90分鐘　川普：習近平邀請我訪問中國

即／川習熱線90分鐘　川普：習近平邀請我訪問中國

美國總統川普5日與中國國家主席習近平進行了90分鐘的通話，討論美中貿易協議。事後，川普發文表示，這是一次非常愉快的通話，習近平邀請他和的第一夫人訪華，而他也邀請習近平訪美。

撕破臉內幕！外媒：馬斯克跳票30億捐款

撕破臉內幕！外媒：馬斯克跳票30億捐款

川普主義席捲東歐　MAGA在灰燼中燃燒

川普主義席捲東歐　MAGA在灰燼中燃燒

即／中美元首通話！習近平：美方應撤銷消極措施

即／中美元首通話！習近平：美方應撤銷消極措施

習近平要川普「慎重處理台灣問題」：避免台獨分子把中美拖入衝突對抗

習近平要川普「慎重處理台灣問題」：避免台獨分子把中美拖入衝突對抗

關鍵字：

川普馬斯克

讀者迴響

熱門新聞

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

2025首颱要來了？歐美德3模式曝現蹤機率高

讓男優都頭痛！　AV魔女「全身瘀青還喊爽」

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

柯律師反對直接讀硬碟　法官：不早講

習近平要川普「慎重處理台灣問題」：避免台獨分子把中美拖入衝突對抗

長髮女道歉誠意滿出！警方曝車禍原因

房仲嗨吸喪屍電子煙撞死男大生遭起訴

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

咖啡店宣布：罷免傅崐萁失敗就結束營業

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面