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馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於美東時間5日下午3時10分在推特發文，直指前美國總統川普與臭名昭著的富豪暨性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關聯。他在推文中指出：「該是時候丟出真正的重磅炸彈了。川普總統在艾普斯坦的名單上。這就是他不想讓名單曝光的真正原因。」此言論迅速引發輿論熱議。

艾普斯坦因涉嫌經營未成年少女性交易圈而廣受譴責，他於2019年在獄中離奇死亡，案件至今爭議不斷，並衍生多種陰謀論。川普此前曾承諾若當選將公布艾普斯坦案的完整檔案，而他與艾普斯坦的認識並非秘密。兩人在1990年代曾多次在派對上合影，成為外界討論焦點。

不僅如此，川普稍早在另一社群平台「真實社群」（Truth Social）發表兩則貼文，怒批馬斯克。他表示：「我的耐心被伊隆磨光了，我請他離開。我也取消了強迫大家購買電動車的政策（他早就知道我會這麼做的），結果他整個抓狂！」川普接著提到：「在我們的預算中省下數十億美元最簡單的方法，就是終止伊隆獲得的政府補助與合約。我一直很驚訝拜登沒這麼做。」

受此爭議影響，特斯拉股價5日下午出現明顯下跌。股價在下午3時25分一度跌至275.63美元，最終收盤報284.7美元，單日跌幅達14.26%。

艾普斯坦生前結交大量政商界名流，包括川普與馬斯克也曾被指與此事件有間接關聯。馬斯克2014年在某派對中曾被拍到與艾普斯坦女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）同框，但他澄清表示自己並不認識她，稱麥斯威爾只是「突然走過來加入拍照」。麥斯威爾目前因協助艾普斯坦性侵未成年少女的罪名正在佛州服刑，刑期20年。

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