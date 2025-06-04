立院昔吃鼎泰豐、立委喊調高餐費　黨政人士：吳宗憲勿雙標

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院大砍114年度中央政府總預算，行政院考量施政推動統刪地方政府一般性補助款25%，引發縣市跳腳，國民黨立委吳宗憲更批砍的是「吃吃喝喝的錢」。對此，黨政人士說，過往立法院在院會午餐吃鼎泰豐、在野黨立委提案增加立法院午餐餐費加一份大薯，吳宗憲恐怕要先回頭看看同黨及友黨在立法院的作為，否則嚴以待人、寬以律己的雙重標準，恐令人啼笑皆非。

國民黨立委吳宗憲指今年度中央政府總預算刪減，是砍「吃吃喝喝的錢」，行政院則反擊，指吳宗憲不瞭解總預算編列內容，也不清楚立法院刪減項目，應公開道歉。對此，吳宗憲再回擊，真正該向人民道歉的，是行政院自己，「行政院違法苛扣地方法定預算636億元，還反過來轉移焦點、掩飾錯誤，這才是對不起人民」。

對此，黨政人士表示，過往立法院在院會宣布午餐吃鼎泰豐、在野黨立委提案增加立法院午餐餐費加一份大薯的畫面都還歷歷在目，吳宗憲委員誣指其他政府機關編列「吃吃喝喝」的預算時，恐怕要先回頭看看同黨及友黨在立法院的不當作為，否則嚴以待人、寬以律己的雙重標準，恐令人啼笑皆非也無法服眾。

立法院長韓國瑜在今年1月主持院會時，一改過往午餐都吃便當的慣例，特地請所有委員請吃鼎泰豐的包子。是既披薩、麥當勞後，韓又一創意作為，讓在場委員都感到非常貼心。

另外，民眾黨立委張啓楷過去曾在開會時提出，立法院餐費僅100元，導致韓國瑜院會訂速食時，套餐少了好幾樣東西，桌上只有漢堡薯條，就少了一杯解渴，建議應調高現有餐費額度，「讓大家吃好一點」。