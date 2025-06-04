「裘馨氏肌萎症」兄弟被丟給老人家顧　法官裁定父母要付扶養費

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

一對患有裘馨氏肌肉萎縮症的兄弟，因無謀生能力，生活無法自理，需入住養護機構接受專業照護。惟其生父母於離婚後未盡扶養義務，長年由高齡祖父母扶養，惟祖父母亦無力再照料，向法院聲請父母給付扶養費，屏東地院審酌生活所需與補助差額，裁定其生父母自裁定確定日起，每月各給付扶養費新臺幣6055元，直至聲請人死亡止。

裁定書指出，聲請人丁患有裘馨氏肌肉萎縮症，丙則同時罹患該症及自閉症，均領有極重度或重度身心障礙證明，無謀生能力與財產，生活完全無法自理。其生父母於於民國96年9月11日離婚(89年1月間結婚)，當時約定由生父負擔未成年子女之權利與義務。然離婚後，父親挪用聲請人身障補助，未盡扶養責任；母親另行改嫁，對聲請人亦未聞問。

這對兄弟多年由祖父母扶養，惟祖父母年事已高，為低收入戶，身體狀況欠佳，已無力照料聲請人。考量其健康與照顧需求，聲請人有必要入住養護機構接受專業照護，向法院聲請父母給付扶養費。

屏東地院審理，依112年度屏東縣平均每人每月消費支出21594元，扣除身障補助9485元後，實際每人尚需6055元。而其父母雖然所得不高，然仍具扶養能力，審酌其財產、年齡及聲請人之需求，認應依比例分擔扶養費，每月各給付扶養費新臺幣6055元，直至聲請人死亡止。相對人有1期未履行，次後12期視同到期。



依據台大新生兒篩檢中心解釋，裘馨氏肌肉失養症(簡稱DMD)是一種遺傳疾病，是肌肉萎縮症中較常見的一種，發生率據估為每3000-6000個男性有一名患者。 位在X染色體上的DMD基因會製造一種重要的蛋白Dystrophin，一旦缺少這種蛋白時，肌纖維膜會變得無力脆弱，經年累月後終於撕裂，肌細胞就很容易死亡。



患者出生後各種動作的發展大部分正常或稍微遲緩些，但由於肌肉組織隨著年紀衰退，在3~5歲時，大部份患者會出現走路經常跌倒，跑步時會搖搖晃晃，上、下樓梯顯得吃力等症狀，大部分患童會出現Gowers’sign(高爾現象)，跌倒時不易自然站起，需用雙手按在膝部，然後再按在大腿上慢慢由腿部支撐上來。但在發病後有人需要2年才會得到正確的診斷。患者到了10~12歲左右則出現無法走動或站立的症狀，通常須需依靠輪椅或臥床，部分患者可能會合併心肌病變；疾病後期(患者約在15~20歲之間)會需要使用呼吸器幫助呼吸，而且容易因肺部感染或心臟衰竭等合併症而死亡。