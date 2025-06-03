工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸求償750萬元

▲偷情示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹地方法院近日審結一起婚姻侵權案件，判定一名科技公司工程師李姓男子因違反婚外情和解書，需支付原告綠帽夫小黎（化名）懲罰性違約金155萬元。

根據判決內容，小黎與前妻小美（化名）於2022年5月結婚，但小美在婚姻存續期間透過包養網站認識李姓男子，兩人進而發展親密關係。

原告小黎發現後，與李姓男子於2023年9月8日簽訂和解書，李男保證不再與小美有逾越一般男女交往分際的行為，並約定若違反，需按次支付懲罰性違約金150萬元。然而，簽署和解書後，李男仍多次與小美聯繫，並進行曖昧互動。

法院文件指出，小黎提供了多段Telegram通訊紀錄截圖，顯示李男在112年12月至113年1月間，以「NCT9661」帳號與小美多次互訴情話，內容包括「我是妳的啊」、「我離不開妳」、「硬了 妳要負責」、「去青埔愛愛」等露骨言語。兩人並互以「老公」和「老婆」相稱。另於113年1月15日，李男還與小美在新竹一間超商見面，並當眾牽手，舉止親暱。

雖李男辯稱該對話紀錄非其所為，並指原告違法取得截圖侵害隱私，但法院比對通訊帳號的手機門號，確認該帳號為李男所有。且小美到庭證實對話內容屬實，並指出影片和照片中的人物確為她與李男。

此外，李男在訴訟中主張，自己因罹患腦瘤導致情緒失控，且簽署和解書時遭小黎脅迫，但法院認定李男未能提出足夠證據證明其受脅迫，且和解書內容經過雙方充分協商，並由公證人確認法律效力，難以認定無效。此外，法院認為懲罰性違約金750萬元金額過高，酌減至155萬元。

本案判決結果，李男需支付155萬元違約金，並承擔部分訴訟費用。至於其他訴求，因證據不足遭駁回。案件仍可上訴。