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4年前今天「日本專機贈送1物」　台人激謝：永遠記得這一幕

▲▼謝長廷感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲謝長廷當年感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

網搜小組／劉維榛報導

近日新冠升溫，上周近6.3萬人次就診，新增132例重症、15例死亡。而一名網友回想4年前的今天非常特別，日本首度贈送124萬劑疫苗給台灣，有1劑就在他身體裡，「當時狀況十分危急，能打到那劑疫苗真是萬分感謝。」文章引來網友熱議，「謝謝日本、謝謝安倍首相！」

一名網友分享，今天是「日本感謝日」，因為4年前的今天，日本雪中送炭贈送台灣124萬劑AZ疫苗。消息曝光後，另一名網友轉發到《日台交流広場（台湾と日本）》表示，2021年新冠疫情十分危急，日本熱心捐助124萬劑，其中他有打到1劑，至今仍讓他心存感激，「能打到那劑疫苗真是萬分感謝，永誌不忘！」

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文章一出，網友也紛紛熱議，「台灣人不會忘記這溫暖的一刻」、「感謝日本，兄弟之邦」、「謝謝日本、謝謝安倍首相」、「雖然日本的政治立場迫於中國壓力沒辦法跟台灣建交，但是每當台灣有災害需要幫助，日本卻會不甩中國打壓第一時間幫助台灣，從以前的921大地震到新冠始終如一」、「永遠記得這一幕，我們是真正的朋友」。

事實上，2021年5月台灣開始實施三級警戒，甚至鬧出疫苗荒，日本政府向台灣伸出援手，分別於6月4日的捐贈124萬劑，7月8日113萬劑、7月19日97萬劑、9月7日6.4萬劑，以及9月25日的50萬劑，10月27日30萬劑，一共捐贈台灣的超過420萬劑的AZ疫苗。

而第一波124萬劑AZ疫苗，當時被形容是「救命疫苗」，專機抵達桃園機場時，千名網友死守直播，在班機觸地瞬間，許多網友留言歡呼，「我看到想哭是正常的嗎？」「我看了好想哭」、「到啦」、「謝謝日本」。

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