星宇與阿提哈德航空簽署共掛班號　布局銜接歐洲航線

▲星宇航空策略長劉允富及阿提哈德航空首席營收暨商務長Arik De共同簽署共掛班號合作協議。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空（STARLUX Airlines）與阿提哈德航空（Etihad Airways）於國際航空運輸協會（IATA）第81屆年會簽署共掛班號合作協議，未來旅客可透過星宇航空官網及通路平台，訂購由星宇任一航點出發，銜接由阿提哈德航空執飛的共掛班號，也可續接共掛班號航班飛往歐洲。

星宇航空策略長劉允富及阿提哈德航空首席營收暨商務長Arik De共同簽署共掛班號合作協議，星宇航空表示，此合作大幅擴展星宇航空的全球航網，並為明年開闢歐洲航線奠定重要基礎。阿提哈德航空的旅客也可經台北轉機，前往名古屋、札幌、福岡等日本城市。

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劉允富表示，阿提哈德航空作為中東三大航空之一，與其共掛班號合作是全球化策略的里程碑，透過阿布達比這一重要樞紐，得以快速拓展航網延伸至歐洲市場，期待未來雙方在哩程累積計劃及精進服務等方面深化合作。

Arik De指出，與星宇航空的聯營協議不僅拓展在東北亞的航網，更進一步透過阿布達比連結全球，很高興能提供旅客前往日本重要市場的航線。

星宇航空指出，目前共飛航27個航點、32條航線，除亞洲區域航網，版圖也擴及北美西岸三大城市洛杉磯、舊金山及西雅圖，並於昨天開航加州安大略，初期每周營運4班，深化北美市場布局。

另外，中華航空今也宣布，與國際貨運分銷整合平台WebCargo by Freightos及cargo.one合作，提供艙位搜尋、即時報價、線上訂艙等一站式服務，第一階段開放美國、加拿大、日本、新加坡、馬來西亞、德國、盧森堡、荷蘭等地區上線，貨運代理業者可經由平台搜尋艙位。