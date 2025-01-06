波音787「起落架冒煙」當場爆胎！機上近300人　緊急中斷起飛

▲ 消防隊員向起落架噴灑泡沫。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿聯阿提哈德航空（Etihad Airways）一架波音787客機5日在澳洲墨爾本機場準備起飛，滑行過程中起落架突然開始冒煙，2顆輪胎當場爆裂，被迫緊急煞車中止起飛，所幸機上289名乘客無人受傷，但仍造成航班嚴重延誤。

An Etihad Airways plane preparing to take off from Melbourne to Abu Dhabi came to a screeching halt on Sunday night after two of its tyres burst on the runway.

Etihad flight EY461 was heading down the runway at Tullamarine Airport about 6.15pm when the aircraft was forced to hit… pic.twitter.com/D4lXqQvMt7 — Joan (@user582847592) January 5, 2025

根據《每日郵報》，這架阿提哈德航空EY461班機原定飛往阿布達比，當地5日傍晚6時準備起飛時發生事故。機上一名乘客描述，飛機起飛過程中「不得不猛踩煞車」，因為起落架「顯然著火了」。

現場畫面可見飛機被消防車包圍，事後2顆輪胎受損，截至當晚仍停在跑道上，跑道因此暫時關閉。所幸機上289人都平安下機回到航廈，未造成人員傷亡。

航空公司發言人說明，「由於技術問題，機組員決定中止起飛，飛機安全停在跑道上，緊急服務人員介入進行預防措施」，「消防部門在起落架輪胎上噴灑泡沫，這是高速中斷起飛（RTO）後的例行預防措施」。

這起事故造成墨爾本機場航班起降出現長時間延誤，發言人說明，「由於飛機輪胎損壞，無法拖離跑道，目前正持續維修」，「我們還有一條跑道可營運，將用於所有降落與起飛的航班」。

阿提哈德航空正為受影響的乘客安排替代航班，並為引發不便致歉，強調「乘客與機組員的安全與舒適是我們的首要任務」。