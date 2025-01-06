波音787「起落架冒煙」當場爆胎！機上近300人　緊急中斷起飛

▲ 消防隊員向起落架噴灑泡沫。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
阿聯阿提哈德航空（Etihad Airways）一架波音787客機5日在澳洲墨爾本機場準備起飛，滑行過程中起落架突然開始冒煙，2顆輪胎當場爆裂，被迫緊急煞車中止起飛，所幸機上289名乘客無人受傷，但仍造成航班嚴重延誤。
An Etihad Airways plane preparing to take off from Melbourne to Abu Dhabi came to a screeching halt on Sunday night after two of its tyres burst on the runway.— Joan (@user582847592) January 5, 2025
Etihad flight EY461 was heading down the runway at Tullamarine Airport about 6.15pm when the aircraft was forced to hit… pic.twitter.com/D4lXqQvMt7
根據《每日郵報》，這架阿提哈德航空EY461班機原定飛往阿布達比，當地5日傍晚6時準備起飛時發生事故。機上一名乘客描述，飛機起飛過程中「不得不猛踩煞車」，因為起落架「顯然著火了」。
現場畫面可見飛機被消防車包圍，事後2顆輪胎受損，截至當晚仍停在跑道上，跑道因此暫時關閉。所幸機上289人都平安下機回到航廈，未造成人員傷亡。
航空公司發言人說明，「由於技術問題，機組員決定中止起飛，飛機安全停在跑道上，緊急服務人員介入進行預防措施」，「消防部門在起落架輪胎上噴灑泡沫，這是高速中斷起飛（RTO）後的例行預防措施」。
這起事故造成墨爾本機場航班起降出現長時間延誤，發言人說明，「由於飛機輪胎損壞，無法拖離跑道，目前正持續維修」，「我們還有一條跑道可營運，將用於所有降落與起飛的航班」。
阿提哈德航空正為受影響的乘客安排替代航班，並為引發不便致歉，強調「乘客與機組員的安全與舒適是我們的首要任務」。
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