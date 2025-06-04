不是塑膠！美女醫體內塑化劑超標100倍　竟是每天用「1物」害的

▲醫師曝美妝品也藏塑化劑。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

塑化劑除了對荷爾蒙會有影響外，還可能造成身體慢性發炎等問題。有家醫科醫師自曝，多年前她發現體內塑化劑超標上百倍，罪魁禍首竟是來自她日常使用的防曬粉底液，「如果不是有檢查，猜都猜不到」。醫師提醒，除了盡量避免使用塑化劑來源外，平日不熬夜、多喝水與補充對肝腎健康的營養素等，也得以幫助身體排毒。

家醫科醫師陳欣湄在臉書粉專發文指出，塑化劑可能造成女童性早熟、男性精蟲減少、女性癌症、幼兒發育不良、學習能力降低，甚至與兒童肥胖、過敏與身體慢性發炎相關。

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很多人認為塑化劑只存在於塑膠製品裡，不過陳欣湄坦言，日常生活中定香作用的香氛類型、防曬乳、抗紫外線沐浴乳與香水，以及非離子型界面活性劑，都可能充斥著塑化劑。

陳欣湄透露，多年前她檢測身體的塑化劑含量，其中二苯酮-3（Benzophenone-3）指數超標100倍，但這是一種環境荷爾蒙，並非來自塑膠製品，是一種加在防曬乳、香水或沐浴乳中，為了防止紫外線而可能出現的成分。

陳欣湄指出，她檢視自己的生活，很少使用防曬乳、香水，但她每天都會上一點防曬粉底液，若不是經由檢查，根本不會知道這個指數很高，猜都猜不到，「然而這種塑化劑，就是這樣一點一滴影響身體，大多數人沒有症狀、不痛不癢，這也是塑化劑令人害怕的地方。」

至於該如何清除體內塑化劑，陳欣湄建議，除了減少使用塑膠製品與少用上述防曬、香氛定香產品外，「睡覺不熬夜、喝水充足、養成定時排便」增加肝腎健康，以及「補充營養素」也可以幫助身體代謝塑化劑。

營養素部分，陳欣湄補充表示，B群、硒、鋅對肝、腎對排塑化劑有幫助，而「十字花科蔬菜」裡的吲哚化合物與蘿蔔硫素，亦可以幫助脂溶性毒素轉化成水溶性毒素，對加強肝臟排毒很有益處。

她也特別提醒，塑化劑以「脂溶性型態」存在，因此約有15至20%會堆積在人體的脂肪內，因此「胖的人」要小心塑化劑在身體堆積。

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