桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放網路報名...額滿為止

▲桃園捷運公司首次舉辦「小鶇鶇站長體驗營」，每場限定20名孩童報名，6/10上午10時許開放網路報名。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃捷公司今夏首次舉辦「小鶇鶇站長體驗營」，預計在7月22、24日在機捷A21環北站熱鬧登場，每場次限定20位孩童報名，活動內容適合4至8歲小朋友參與，須由家長陪同。活動內容豐富，還可獲得多樣禮物相當物超所值，每人費用只需599元，活動將於6月10日上午10時起開放網路報名，額滿為止，想報名動作要快，活動詳情請參閱網址( https://reurl.cc/EVNL61)。

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▲桃園捷運公司首次舉辦「小鶇鶇站長體驗營」，預計6/10上午10時許開放網路報名。（圖／桃園捷運公司提供）

桃捷公司指出，這次活動將透過互動式體驗，讓孩童能親身參與捷運站務工作，學習正確搭乘禮儀與安全觀念，內容包含站務人員職責介紹、車站設施簡介、票務設備操作、車站巡檢及旅客服務等，讓孩童穿上小小站長制服，化身為可愛的一日站長，實際體驗捷運站的日常運作，近距離感受站務人員的工作氛圍，同時還安排分組闖關挑戰票務操作、旅客服務、對講機操作及巡檢任務等4大任務關卡，讓親子在實作中留下對捷運行業深刻印象，進一步探索孩童的未來興趣及志向。

▲桃園捷運公司今年暑假舉辦「小鶇鶇站長體驗營」，想體驗桃園捷運日常運作孩童要盡快報名。（圖／桃園捷運公司提供）

活動最後，將會頒贈給參與的孩童由桃捷公司認證、獨家設計的小小站長證書作為個人專屬紀念，並與桃捷吉祥物鶇鶇合影，且還能獲得紀念站長包、桃捷一日票1張及小禮包，讓親子一起拍下可愛合照，留下美好的暑假回憶，歡迎各位小小軌道迷踴躍報名。