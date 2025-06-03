菲「排水孔貞子」引關注　攝影師再揭15人棲身下水道

▲街頭攝影師威廉（William Roberts）用鏡頭捕捉一群生活在下水道的街友，並分享他們的生存故事。（圖／翻攝自IG@iammrthirty）

圖文／鏡週刊

街頭攝影師威廉（William Roberts）日前在菲律賓首都馬尼拉（Manila）拍下一張照片，一名披頭散髮女子在大白天從熙攘大馬路旁的排水孔爬出，詭異畫面在網路上瘋傳，這樣的現象也引發社會關注，事後，威廉也發現下水道裡其實躲著更多的街友，並揭露他們的生存故事。

根據《8視界新聞》報導，威廉在馬卡蒂醫療中心和菲律賓國家房屋抵押金融公司之間的一條小溪的排水道中，發現名叫傑爾文（Jerwin）的男子。威廉透露，當傑爾文看到他時，第一反應就是問他是不是警方，在得知威廉的身分後，他才卸下心防進行交談。

傑爾文透露，自己已在這樣的環境下生活了3年，他之前曾是一名送貨員，一直住在老闆的院子裡，直至老闆去世，他便失去安身的地方。正當兩人在交談時，另一名男子隆美爾（Rommel）也緩緩從排水道裡爬出來。隆美爾透露，他原本住在城市邊緣，後來該處被政府以開展新專案為由拆除，他從那時候便流離失所，至今在排水道生活約10年。

傑爾文和隆美爾透露，約有15人居住在這條排水道中，他們將這裡取名為「植物園」（Botanical Garden）。有一群人住在小溪的另一處，生活情況類似，但兩組人屬於不同社群，一般不太會交流。

傑爾文也證實，之前威廉拍到的女子是他們社群的一份子，他們一般會做搬運和清理垃圾等的工作，一邊清理小溪，一邊維持生計。他們通常在每天下午5點聚集，分食他們當天收集到的剩飯，這也是他們一天裡唯一的一餐。而女子被拍到當天，就是在返回小溪的過程。

傑爾文告訴威廉：「我們不是住在排水道裡，而是躲在這裡。」他們躲避陽光、躲避員警，有時候是為了藏匿他們僅有的一點東西，以及保護彼此的安全。

威廉也被帶往他們可以買食物、買水的地方參觀，威廉說自己當時沒有感到恐懼或是害怕，只是默默理解，「他們是普通人，也是受害者」。



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