台北華山展覽大集合！金庸、吉卜力都有　吉伊卡哇、芙莉蓮快閃

▲台北華山春節期間集結多檔展覽、限定快閃店。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

記者林育綾／台北報導

年假在台北走春，動漫迷不可錯過「華山1914文化創意產業園區」多檔展覽、快閃店一次逛，包括即將進入倒數的「百年金庸 無盡江湖 」特展，還有吉卜力動畫粉絲必逛的「Animage雜誌和吉卜力展」海外首站；快閃店則有經典人氣IP史努比、當紅的「吉伊卡哇」，更有「葬送的芙莉蓮」期間限定店，想收藏周邊趁現在。

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▲「百年金庸 無盡江湖」特展進入倒數。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）



●「百年金庸 無盡江湖」特展

2024年是武俠大師金庸百歲誕辰，特展致敬並回顧金庸的創作成就。透過珍稀文物、經典場景重現，與數位互動技術結合，打造一個沉浸式的金庸世界。包括金庸各部小說首載報刊、親筆信件、他使用過的個人物品與收藏，多件首次公開展出，記錄了金庸創作過程與生活點滴。

展覽不僅是一場武俠文化盛宴，更希望將金庸筆下「自強不息」的武俠精神，那份寫在華人生命裡的獨特文化基因，重新召喚出來。

「百年金庸 無盡江湖」特展

展期：2024年10月26日(六) - 2025年3月30日(日)

時間：平日12:00 - 18:00，假日11:00 - 20:00（除夕休館）

地點：華山1914文化創意產業園區 中5B館 鍋爐室

備註：免費入場，寵物可入內但不落地。

▲「Animage雜誌和吉卜力展」揭開吉卜力工作室誕生的秘密。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）



●「Animage雜誌和吉卜力展」

「Animage雜誌和吉卜力展」海外首站台灣站，揭開吉卜力工作室誕生的秘密！展覽由《Animage》雜誌創刊開始，回顧1970年代起日本動漫發展的黃金年代、探索《Animage》雜誌與吉卜力工作室之間密不可分的連結。

展品更重溫了時任總編輯鈴木敏夫與動畫大師高畑勲、宮﨑駿相遇並共創名作的歷程。透過豐富的雜誌篇幅、珍貴的手稿畫與立體模型，深入了解《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》和《魔女宅急便》等經典作品躍上大銀幕的幕後故事。

「Animage雜誌和吉卜力展」

展期：2025年1月8日 - 4月6日 (除夕休館)

時間：每日10:00-18:00 (17:30停止售票入場)

地點：華山1914文創園區 東2C、D棟

備註：售票入場，全票490元、優待票470元、愛心票憑證件245元、3歲以下兒童免費（須由大人陪同）。





▲「新藝術運動」光影藝術展。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

●「新藝術運動」光影藝術展 從高第到慕夏、克林姆

新藝術運動（Art Nouveau）是19世紀末、20世紀初在歐洲興起的一場影響深遠、內容廣泛的藝術大融合，從繪畫、雕塑到建築、傢俱、首飾、服裝及其他產品設計、平面設計、書籍插圖、海報廣告，改變了大眾生活方方面面，也讓人們的審美從傳統轉折到現代。

展區分為優雅之舞、華麗之城、黃金之屋、 絢爛之道、永恆之國共5區，此為台灣第一個匯集新藝術運動大成的展覽，聚焦於繪畫、建築、雕塑、傢俱、首飾、海報、插畫、經典名畫、歷史影像、典藏文物、360度沉浸投影、AI+AR體驗。

「新藝術運動」光影藝術展

展期：即日起至2025年4月6日(日）(除夕休館)

時間：每日10:00-18:00（17：00停止售票及入場）

地點：華山1914文化創意產業園區 東2A 東2B館

備註：售票入場，單人票450元，其他票價以主辦為主。

▲「小魔女DoReMi25週年展」規劃超過300坪的夢幻展覽空間。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

●小魔女DoReMi 25週年展

《小魔女DoReMi》自2004年播畢以來，依然是眾多粉絲心中的經典動畫。為慶祝25周年，特別舉辦「小魔女DoReMi25週年展」，規劃超過300坪的夢幻展覽空間，重現第一季到第四季經典動畫場景。

包含粉絲熟悉的魔法堂、氛圍感十足的佈景，如全新製作的「小花1:1大型公仔」、珍貴動畫手稿，並融入多元互動與粉絲福利，推出台灣限定周邊和紀念品，讓粉絲們享有視覺與情感上的饗宴，沉浸在小魔女的魔幻世界中。

「小魔女DoReMi 25週年展」

展期：2024年12月25日-2025年4月6日(除夕休館)

時間：10:00-18:00，每日10:00開放現場購票及展覽區入場，11:00開放商售區入場，17:00截止售票及全區入場。

地點：華山1914文化創意產業園區中4B館

備註：售票入場，售票平台包括楽玩多／Klook／ibon

●看啥小 — 微型藝術博物館

風靡巴黎、紐約、米蘭的《看啥小 — 微型藝術博物館》亞洲首展，超過 20位微型藝術家共襄盛舉，集結超過160件作品、50件藝術微噴，打造至今全台規模最「大」的「小」展覽。包括甜甜圈、西瓜、壽司、鉛筆、紙鈔、影子日常小物翻身勇闖藝術殿堂，驚喜幽默重現蝙蝠俠、披頭四樂團以及梵谷、達利、馬奈等大師名畫。

「看啥小 — 微型藝術博物館」

Small Is Beautiful：The Miniature Art Museum

展期：2025年1月10日 (五) - 4月6日 (日) 時間：10:00 - 18:00（除夕休館）

地點：華山文創園區 紅磚六合院西1館

備註：售票入場

快閃店

▲經典人氣IP史努比快閃店。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

●「史努比甜點世界」快閃店

經典人氣IP史努比將帶領花生漫畫成員們，與粉絲一同踏上甜點與城市融合的饗宴之旅。這裡不僅能品嚐到熱呼呼的史努比鬆餅、還可以製作專屬於自己的姓名貼，為旅程增添一份獨特的紀念。

「史努比甜點世界」快閃店

日期：即日起至2025年4月7日(一)

時間：10:30 AM -7:00 PM

備註：自由入場，寵物可入內但不落地。

▲「魔法吉伊卡哇」快閃店在台北華山1914園區登場。（圖／0%TAIPEI提供）

●「魔法吉伊卡哇」快閃店

「魔法吉伊卡哇」(Magical Chiikawa) 快閃店以夢幻、可愛為主題，透過環繞全場的鏡面裝飾、粉藍幻彩牆，營造出置身魔法世界氛圍的場景。會場中央特別設置量身打造的「霓幻愛心旋轉角色台」，讓吉伊卡哇齊聚一堂迎接，場內隨處都藏著驚喜，等待粉絲去發現。更有多款「Magical Chiikawa」限定商品，包括當下話題發燒的「貓熊玩偶系列」也首次在台灣亮相。

Magical Chiikawa魔法吉伊卡哇快閃店

日期：即日起至2025年4月6日 (日)

時間：11:00-20:00

地點：華山1914文創產業園區 西4館

▲《葬送的芙莉蓮》快閃店再現多個經典場景。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）



●《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店

《葬送的芙莉蓮》自推出以來，以深刻的劇情和感人的角色塑造贏得了廣大讀者的喜愛。快閃店再現《葬送的芙莉蓮》中的多個經典場景，讓粉絲們將能夠在各個拍照打卡點留下美好回憶。

無論是溫馨的流星雨場景、激烈的打鬥場面，還是充滿搞笑日常的相處瞬間，皆將一一呈現在店內，邀請每位粉絲置身於動漫之中。快閃店除了追加人氣商品之外，也特別開發了許多全球首發的限定品項，更新增了許多反派角色的周邊商品，不論是外出或居家的用品一應俱全。

葬送的芙莉蓮期間限定店

日期：2024年12月27日(五)-2025年4月6日(日)

時間： 11:00-19:00

地點：華山1914文化創意產業園區(紅磚區西二館)