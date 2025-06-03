很搶戲！國道3車連環撞...下秒小貨車飄進鏡頭打橫佔2車道

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北向209公里2日下午發生一起驚險4車追撞車禍，一輛小貨車行駛內線車道時，疑似未保持安全距離，先追撞前方轎車，再推撞小貨車，就在事故發生當下，後方一輛白色小貨車又因操作不當切入內側車道撞貨車，打橫占用內側及中線車道，轎車慘凹陷變形，所幸均無人員受傷，詳細肇事原因仍待國道警方進一步釐清。

▲國1北上209K發生4車連環追撞，轎車撞護欄車體凹陷變形。（圖／國道警方提供）

▲國1北上209K發生4車連環追撞。（圖／國道警方提供）

警方初步調查，這起4車連環撞發生於14時48分許，當時翁男駕駛小貨車行駛內線車道時，疑似未保持安全距離，追撞前方49歲林男駕駛的轎車，導致林男車輛再撞擊游男駕駛的小貨車。事故尚未排除之際，後方一輛張男駕駛白色小貨車，又因操作不當撞前車，造成4車連環事故的驚險場面。

國道警方獲報後立即趕赴現場，經檢測4名駕駛酒測值均為零，初步排除酒駕因素。事故現場於15時20分排除，全線恢復通車。國道警方初步研判是未保持安全車距釀禍，詳細肇事原因仍待調查釐清。

▲國1北上209K發生連環追撞，白色貨車切入車道再撞前車。（圖／翻攝自國道路況分享平台）

國道警方特別提醒用路人，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離。依據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，未保持安全距離可處新台幣3,000至6,000元罰鍰；若因而肇事致人重傷或死亡，更將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人應隨時注意車前狀況，遵守速限規定，並保持足夠的安全距離，以確保行車安全。

▲國1北上209K發生4車連環追撞。（圖／國道警方提供）