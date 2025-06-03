CGY、CKD等9車牌最不受歡迎　公路局保留暫不製作

▲不少人購買新車會針對車牌特別選號。（示意圖／台北區監理所）

記者周湘芸／台北報導

不少人購買新車會針對車牌特別選號，但有部分英文編碼因諧音或特殊涵義較不受青睞，交通部公路總局挑出9組英文編碼開放票選，其中有9組不合適比例達10%以上，包括CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）、PLA（中國人民解放軍縮寫）等，將列為暫時保留、先不予製作。

公路局表示，我國因社會文化、民眾使用習性以及民情習俗等因素，對於車輛號牌英文代碼的特殊含義、合適性（諧音或不雅）觀點可能不同，為蒐集各方意見作為製作時參考，自2021年起，將各年度2年內預計製作的號牌代碼列於監理服務網進行調查。

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公路局指出，今年度車輛號牌英文代碼意見調查期間2月24日至4月24日，調查範圍為自用小客貨車、普通重型機車、電動營業小客車、電動普通重型機車、電動輕型機車等5車種，統計6,543人次參與投票，認為不合適比例達10%以上的代碼共9組，將列為暫時保留、先不予製作，並作為未來號牌製作滾動檢討參考依據。

公路局表示，不合適比例達10%以上的代碼包括自用小客（貨）車的CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）；普通重型機車的PLA（中國人民解放軍縮寫）、PLZ（拜託please縮寫）、PPL（人們people縮寫）；電動營業小客車的EAP（員工協助方案）；電動普通重型機車的ETC（高速公路電子收費系統）；電動輕型機車的EXM（打擾Excuse me縮寫）、EXP（有效期限縮寫）。