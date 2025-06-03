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少女15層樓高墜亡！滑翔傘玩一半「自解安全扣」　詭異畫面曝光

▲▼滑翔傘玩一半「自解安全扣」　少女墜下15樓高摔死。（圖／翻攝X）

▲蒂亞娜自行解開安全扣，從高空墜下身亡。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

東歐國家「蒙特內戈羅」（Montenegro）發生詭異案件，一名19歲少女玩滑翔傘時，突然瘋狂解開救生衣與安全扣，並從超過160英尺（48.7公尺），也就是大約15層樓的高空摔下，並且當場不幸喪命，詭異過程全被鏡頭拍下。

當地媒體釋出畫面顯示，少女蒂亞娜（Tijana Radonjic）只穿著一套黑色比基尼，在滑翔傘座位上不斷扭動掙扎，撕扯安全設備，她成功脫掉救生衣後，又解開腰部安全扣，接著翻身墜下。

目擊者宣稱，他們聽到少女墜落前大喊「把我放下來」。最終，她的遺體也在下方水域被打撈上岸。

今年5月28日，此案發生在瀕臨亞德里亞海（Adriatic Sea）的城市布德瓦（Budva）。蒂亞娜來自塞爾維亞，前往當地渡假時，在海灘上被滑翔傘公司攀談，提供免費體驗飛行，交換拍攝影片的要求，未料最終釀成一場悲劇。

目前尚不清楚，蒂亞娜為何會突然迫切解開安全扣，但當地媒體推測，她可能經歷了恐慌症發作。

滑翔傘公司老闆克爾季奇（Mirko Krdzic）表示，「事故發生後我們都很震驚……我不知道到底發生了什麼事。她沒有表現出任何對於飛行的恐懼。她接受了訓練，之後卻發生悲劇。」當局仍在調查細節，並且等待法醫公布驗屍結果，而滑翔傘公司的所有設備，也正接受技術檢查。

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