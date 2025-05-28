玩飛行傘被吸至8500公尺高空成「冰人」　陸男奇蹟生還自曝驚險經歷

記者魏有德／綜合報導

大陸一名飛行傘愛好者彭玉江（六哥）近日在祁連山飛行時，突遇強大上升氣流，被「雲吸」至海拔8598公尺的高空，幾乎接近民航機飛行高度。當時他拍下身處高空的驚險過程，只見他全身覆滿冰霜，無任何氧氣呼吸設備，仍奇蹟生還。影片曝光後引起輿論熱議，震驚各界，就連大陸國家體育總局也派出工作組介入調查。

▲大陸飛行傘愛好者彭玉江被吸至8500公尺高空，驚險撿回一命。（圖／翻攝微博，下同）

《上觀新聞》報導，飛行途中，彭玉江的滑翔傘失控無法降落，迅速攀升。他全身覆滿冰渣，但仍保持控傘意識。安全著陸後，他回憶稱，「終於出雲了，當時感覺到缺氧，手在外面一直凍著，手露在外面了，不知道要弄到棉手套裡。」

彭玉江事後透露，他突然被風「提起來」，一度想降落但沒有成功，恰好積雲開始形成，就被吸到雲底，「到雲底就開始慌了，前面全是白茫茫一片，如果沒有指南針，根本無法辨別任何方向，感覺好像保持直線走著，實際上是在轉圈。」

彭玉江強調，他是勉強沿著東北飛出，「一出雲，一看這回是獲救了，就特別興奮，趕緊通報一聲，已經出雲了。」

事件曝光後，外界關注他如何在極端環境中拍下影像，設備沒受到零下35度極寒氣溫影響。有網友猜測，其所用設備或為「影石全景相機」，該品牌客服則表示，無法確認是否為其產品，但確實曾有設備被用於極寒高空，需用特殊塗料處理。

此外，外界也十分關注「雲吸」現象的發生。據悉，此現象為飛行傘飛行中常見的情況，當強對流雲產生劇烈上升氣流時，伞體會被氣流迅速捲入雲中。大陸氣象學博士傅正航分析指出，西北水氣當時進入祁連山並引發積雨雲，強烈上升氣流造成雲底「吸力」，飛行傘因受力面積大而快速升空。

根據影片判讀，彭玉江的最大垂直升速達每秒9.7公尺，風速約為每秒25公尺，體感溫度甚至低至零下45度，對此，傅正航強調，「若遭遇雷電或冰雹，後果恐難以想像。」

大陸飛行傘教練詹永海指出，8000公尺高空，氧氣濃度僅為地面約三成，不配備供氧裝備風險極高，會導致意識模糊、動作失控、甚至昏厥墜落，「滑翔傘（飛行傘）活動應事前報備、攜帶氣象儀器與定位設備，否則不僅危及飛行員自身，還可能對民航飛安構成風險。」

資深民航人士也指出，民航機常見巡航高度約在9000至12000公尺間，若飛行傘進入航道周邊，恐與民航機產生碰撞風險，「若出現在飛行員無預警的航線上，後果不堪設想。」