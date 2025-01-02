酒吧爆衝突！他持槍「殺了老闆」連小孩也下手　至少10死4傷

記者張方瑀／綜合報導

位於東歐的蒙特內哥羅（Montenegro）1日發生大規模槍擊，凶手在喝醉後與其他客人爆發衝突，竟持槍殺害老闆、老闆的孩子和自己的家人，造成至少10人死亡，包含2名兒童，而凶手則開槍自盡，在送往醫院途中不治身亡。

根據《衛報》報導，45歲馬丁諾維奇（Aleksandar Martinovic）1日下午5時30分左右，在切蒂涅（Cetinje）一間酒吧喝醉後，與其他發生激烈肢體衝突，隨後竟回家拿槍回到酒吧攻擊，造成包含2名兒童在內共10人死亡，還有另外4人受傷。

▲蒙特內哥羅1日發生大規模槍擊釀10死4傷。（圖／路透）



蒙特內哥羅內政部長沙拉諾維奇（Danilo Saranovic）表示，馬丁諾維奇在酒吧槍殺了老闆、老闆的孩子和自己的家人，「這種怒火和殘暴程度顯示，有時這樣的人……比有組織犯罪幫派的成員還危險。」

當地媒體RTCG報導指出，馬丁諾維奇回家取來槍支，回到酒吧後開槍殺害並傷及多人。隨後，他前往另一地點，殺害了酒吧老闆的孩子和一名女子。

當地警察局長拉扎爾（Lazar Scepanovic）表示，「他在酒吧殺害了4人，接著在另外三個地點繼續開槍，他試圖奪取另外4人的性命，然後駕車逃逸。」當地媒體RTCG報導指出，馬丁諾維奇回家取來槍支，回到酒吧後開槍殺害並傷及多人。隨後，他前往另一地點，殺害了酒吧老闆的孩子和一名女子。

後來警方證實，馬丁諾維奇逃逸後開槍自殺，最後在送醫途中死亡，

馬丁諾維奇在2005年曾因暴力行為被判緩刑，以情緒不穩和暴力行為聞名，最近則因非法持有武器被定罪，目前正在上訴。警方表示，這次槍擊事件與有組織犯罪無關。

蒙特內哥羅約有62萬人口，且其槍支文化相當深厚，許多居民都持有槍枝武器，但卻很少發生大規模槍擊。最近一次大規模槍擊是在2022年，當時有一名槍手同樣在切蒂涅殺害了10人，包括2名兒童，最後被一名路人擊斃。