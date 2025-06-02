奈良美智巡展前進金瓜石！全新創作、限定周邊首度亮相

▲奈良美智10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第4站將於今年夏天前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出，除了展出重要巨型畫作《朦朧潮濕的一天》，還會帶來多件首次亮相的素描、陶器、攝影作品，並推出展覽限定周邊、餐飲。

文化總會表示，「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」在5月圓滿落幕，當時開展首周就吸引萬人預約參觀。文化總會祕書長李厚慶表示，《朦朧潮濕的一天》是奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本、關懷311東日本大地震，所繪製的巨型畫作，代表著台日雙方的緊密友誼和信任，作品自2021年首度曝光後，2023年展開為期10年的巡迴之旅，走訪高雄、澎湖與屏東等。

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▲▼奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，將在「台電金水基地」展出。（圖／金水361. META space授權提供）



奈良美智對台灣懷有深厚情誼，今年3月也在社群平台「X」上分享這次展覽地點，引起許多台灣粉絲關注，照片可見金瓜石著名的陰陽海風光，內文寫道，這次訪台的目的，是為了即將在6月底開始的展覽進行勘察，「場地是台灣電力的舊建築，地點雖然有些偏僻，但我非常想在這裡辦展，因此感到十分興奮。」

展覽除了有《朦朧潮濕的一天》大型畫作，將呈現多件奈良美智首度曝光的素描、陶器、攝影作品，並邀請4位台灣年輕藝術家，郭俊佑、賴科維、洪宇蕎、石孟鑫，一起在金水基地展出。

現場也規劃展覽限定全新周邊商品，包括T恤、滑鼠墊、襪子、由台電退役變電箱製成的造型徽章、奈良美智在社群預告的「銀亮亮材質」全新包款，以及奈良美智在台南防疫隔離期間創作的「Tainan Quarantine Drawings」系列明信片套組等。

▲展覽期間，「金水基地」1樓咖啡廳將推出印有奈良美智畫作的餐飲。（示意圖／金水361. META space授權提供）

展覽期間，「金水基地」1樓咖啡廳將推出印有奈良美智畫作的咖啡杯、台灣精品冷泡茶、造型雞蛋糕、台電老字號消暑聖品「協和冰棒」，邀粉絲欣賞作品後，以味覺體驗藝術的餘韻。

文化總會補充，這是自2019年「點亮十三層」活動後，再次攜手台電到瑞芳，期待透過展覽讓藝術與土地對話連結，推薦民眾趁著暑假期間走訪山城，觀展結束後，可從金水基地漫步至水湳洞停車場，欣賞琥珀色光束照亮的十三層遺址，感受濃霧、山雨、礦業遺址交織出的特殊氛圍。

▲奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」將前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出。（圖／文化總會提供）

「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」由文化總會、奈良美智基金會、台灣電力公司共同主辦，將於6月28日在台電金水基地正式開幕，展期至9月28日，採線上預約制，預約網址將於日後公布，開放時間為上午10點至晚上6點（每周一公休）。更多資訊可至奈良美智特展官網、文化總會、台電公共藝術粉絲專頁查詢。