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奈良美智巡展前進金瓜石！全新創作、限定周邊首度亮相

▲▼奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第4站前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出。（圖／文化總會提供）

▲奈良美智10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第4站將於今年夏天前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出，除了展出重要巨型畫作《朦朧潮濕的一天》，還會帶來多件首次亮相的素描、陶器、攝影作品，並推出展覽限定周邊、餐飲。

文化總會表示，「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」在5月圓滿落幕，當時開展首周就吸引萬人預約參觀。文化總會祕書長李厚慶表示，《朦朧潮濕的一天》是奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本、關懷311東日本大地震，所繪製的巨型畫作，代表著台日雙方的緊密友誼和信任，作品自2021年首度曝光後，2023年展開為期10年的巡迴之旅，走訪高雄、澎湖與屏東等。

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▲▼奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第4站前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出。（圖／金水361. META space授權提供提供）

▲▼奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，將在「台電金水基地」展出。（圖／金水361. META space授權提供）

▲▼奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第4站前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出。（圖／金水361. META space授權提供提供）

奈良美智對台灣懷有深厚情誼，今年3月也在社群平台「X」上分享這次展覽地點，引起許多台灣粉絲關注，照片可見金瓜石著名的陰陽海風光，內文寫道，這次訪台的目的，是為了即將在6月底開始的展覽進行勘察，「場地是台灣電力的舊建築，地點雖然有些偏僻，但我非常想在這裡辦展，因此感到十分興奮。」

展覽除了有《朦朧潮濕的一天》大型畫作，將呈現多件奈良美智首度曝光的素描、陶器、攝影作品，並邀請4位台灣年輕藝術家，郭俊佑、賴科維、洪宇蕎、石孟鑫，一起在金水基地展出。

現場也規劃展覽限定全新周邊商品，包括T恤、滑鼠墊、襪子、由台電退役變電箱製成的造型徽章、奈良美智在社群預告的「銀亮亮材質」全新包款，以及奈良美智在台南防疫隔離期間創作的「Tainan Quarantine Drawings」系列明信片套組等。

▲▼奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第4站前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出。（圖／金水361. META space授權提供提供）

▲展覽期間，「金水基地」1樓咖啡廳將推出印有奈良美智畫作的餐飲。（示意圖／金水361. META space授權提供）

展覽期間，「金水基地」1樓咖啡廳將推出印有奈良美智畫作的咖啡杯、台灣精品冷泡茶、造型雞蛋糕、台電老字號消暑聖品「協和冰棒」，邀粉絲欣賞作品後，以味覺體驗藝術的餘韻。

文化總會補充，這是自2019年「點亮十三層」活動後，再次攜手台電到瑞芳，期待透過展覽讓藝術與土地對話連結，推薦民眾趁著暑假期間走訪山城，觀展結束後，可從金水基地漫步至水湳洞停車場，欣賞琥珀色光束照亮的十三層遺址，感受濃霧、山雨、礦業遺址交織出的特殊氛圍。

▲▼奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第4站前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出。（圖／文化總會提供）

▲奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」將前進金瓜石，6月28日至9月28日在「台電金水基地」展出。（圖／文化總會提供）

「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」由文化總會、奈良美智基金會、台灣電力公司共同主辦，將於6月28日在台電金水基地正式開幕，展期至9月28日，採線上預約制，預約網址將於日後公布，開放時間為上午10點至晚上6點（每周一公休）。更多資訊可至奈良美智特展官網文化總會台電公共藝術粉絲專頁查詢。

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