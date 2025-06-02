歐巴變同志！手機每5分鐘偷偷截圖　金正恩「窒息式監控」曝光

▲金正恩出席平壤51競技場舉辦的2025跨年演唱會。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

總部位於首爾的媒體「Daily NK」，把一部智慧型手機偷偷帶出北韓，揭露金正恩政權對人民的驚人控制手段，包括每5分鐘偷偷截圖一次，如果輸入敏感詞彙，將跳出警告或自動修正，例如南韓常見的「歐巴」（oppa），就會被馬上改成「同志」。

BBC調查報導指出，這支來自北韓的智慧型手機，外表看起來沒有什麼特別之處，但如果偵測到南韓的俚俗語，就會對使用者發出警告。

舉例而言，手機會把「南韓」自動修正為「傀儡國家」。如果輸入稱呼較年長男性或男友的「歐巴」，也會自動修正為共產國家更熟悉的「同志」，並且跳出螢幕通知，警告該詞彙只能用在有血緣關係的哥哥身上。

此外，該手機甚至每隔5分鐘就會偷偷截圖一次，把照片儲存在使用者無法訪問的隱藏資料夾中，據信可能是要提供北韓當局讀取。

▼金氏家族如今也透過智慧型手機控制人民。（圖／達志影像／美聯社）。

24歲的姜圭莉（Kang Gyuri，音譯）2023年逃離北韓，目前定居南韓。她向BBC透露，平壤當局會派遣「青年鎮壓小隊」在街上巡邏，監視年輕人的一舉一動。她就曾因為髮型及打扮很像南韓人，被攔下來指責，也曾被沒收手機，檢查訊息是否含有被禁用的南韓字詞。

姜圭莉透過韓劇與非法播放的廣播，首次接觸到外面的世界，立刻絕望地想要逃離，「我感覺很窒息，突然有一種想要離開的衝動。我以前以為，國家對我們實施這麼多限制都是正常的。我以為其他國家也有這種控制。但後來我意識到，這種事情只發生在北韓。」

華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）資深研究員威廉斯（Martyn Williams）向BBC表示，「智慧型手機現在是北韓試圖對人民灌輸思想的重要手段」，並且警告平壤開始在資訊戰占上風，「這種控制的原因是，金氏家族有太多被虛構出來的神話。他們告訴人民的很多事情都是謊言。」