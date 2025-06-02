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社會 社會焦點 保障人權

焚化廠委外員工竊取銷毀私菸賤賣　吐回150萬黑心錢換緩刑

▲▼偷賣私菸 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲蘇男等人將應銷毀的私菸，偷丟在監視器拍不到的平台上。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山焚化廠委外的信鼎公司3名員工，疑似利用操作吊車的機會，竊取銷毀違規菸品私自販售，一條市價上千元的菸只以120元出售，再以200元賣到市面上，檢方調查發現員工們在1年多內賣菸的不法獲利超過150萬元，去年10月將3名員工和一名收贓的業者約談到案，偵辦後依貪污等罪將4人起訴，法院審理時，4人均繳回犯罪所得，法官依竊取公有財物、及贓物罪判處1年1至1年8月不等徒刑，並給予緩刑3至4年不等。

檢方表示，全案是由高雄市政府主動提供情資，顯示岡山垃圾焚化廠所委託營運之信鼎公司員工，疑有利用操作吊車之機會，竊取銷毀違規菸品私自販售等不法情事，張春暉檢察長獲報後隨即指派檢察官嚴維德指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦。

▲▼偷賣私菸 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲一條市價上千的私菸只賣120元。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、廉查出，蘇姓、楊姓、曾姓男子等人是信鼎公司的吊車操作員，高雄市政府在查緝私菸後，交由環保局負責銷毀已沒收或沒入的違規菸品，再委託中區資源回收廠岡山垃圾焚化廠進行最後的銷毀，而蘇男等人就利用輪值操作吊車之機會，先分批夾取違規菸品並灑落至監視器無法錄攝的投料口平台周邊，再趁廠區內員工較少之深夜或凌晨等值班空檔或非值班時段，進入該平台竊取違規菸品並搬運至吊車操作室等地囤放，再分批載運違規菸品離開廠區。

蘇男等人再以每箱6000元（1箱50條)不等的價格賣給負責銷贓的涂姓男子，涂男轉手以一條香菸平均200元出售予不知情之民眾牟利。

▲▼偷賣私菸 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲岡山焚化爐委外員工涉嫌偷賣應銷毀的私菸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方查出，蘇男等人在2022到2023年2月的1年多間，不法獲利超過150萬元，4人被約談到案後均自白坦承犯行，將蘇男等3名員工依貪污治罪條例的竊取公有財物罪起訴，收贓的涂男則依收買贓物罪起訴。

橋院審理時，4人也是坦承犯行，並繳回不法所得，法官依竊取公有財物、及贓物罪判處1年1至1年8月不等刑度，均獲緩刑3至4年不等，全案可上訴。

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