莒光日起衝突！下士想拿折疊椅攻擊長官　二審改判緩刑

▲一名下士因與中士發生口角持折疊椅作勢砸人，澎湖地院一審判2月徒刑，二審維持原判並改判緩刑2年，全案定讞。（示意圖／澎防部提供，非當事士官兵）

記者潘鳳威／澎湖報導

澎湖後備指揮部一名下士因與中士發生口角，拿折疊椅作勢砸向對方，幸同袍及時制止未釀成衝突，馬公簡易庭一審依暴行犯上未遂罪，判許男有期徒刑2月，得易科罰金。後因檢方與許男都提起上訴，澎湖地院二審合議庭審理後，維持原判決，認定許男態度良好且無再犯之虞，改判緩刑2年，全案定讞。

判決書指出，澎湖縣後備指揮部志願役下士許姓男子，於2023年3月23日下午上莒光課期間，與不同單位王姓中士因細故在辦公室發生口角，許男一時情緒失控，隨手拿起身旁的折疊椅作勢要砸向王姓中士，所幸在場多位同袍及時制止，才未釀成更大衝突。

案經澎湖地方法院審理後認為，兩人的陳述與證人證詞均指出，當時只是語言衝突，且當許男作為被制止屬未遂，難以認定王男有受到強制恐嚇。且雖王男的官階較高，但與許男屬不同單位，沒有直屬命令權。法官考量許男無前科、家庭經濟、服役背景，且事後坦承犯行並試圖與對方和解（遭王男拒絕），因此依法減輕刑責。一審依暴行犯上未遂罪判處許男2個月有期徒刑，得易科罰金。

檢方及許男雙雙提起上訴後，二審合議庭審理後認為原判決正確，駁回上訴。法院指出，許男在審理期間坦承犯行，案件屬未遂且已經與王男達成和解、態度良好，經過此審判與量刑應已受到警惕，未來無再犯之虞，改判許男緩刑2年，讓他有改過自新的機會，全案定讞。