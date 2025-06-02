快訊／9縣市強風特報　8級陣風吹到明晚

▲氣象署發布強風特報。（圖／氣象署）

生活中心／綜合報導

中央氣象署上午10時28分發布陸上強風特報，西南風偏強，2日上午至3日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

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強風特報(黃色)

影響時間：02日上午至03日晚上

＊黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、台東縣、金門縣、連江縣

▲今日迎風面有下雨的機率。（示意圖／記者李毓康攝）

根據氣象署預報，今日西南風影響，迎風面水氣多，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其中南部地區降雨範圍廣，容易出現局部大雨，而中部及苗栗雖然降雨較為局部，不過中部山區也有局部大雨發生的機率，至於新竹以北及東半部則為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，各地高溫約32至35度，受西南風沉降影響，大台北盆地、花東縱谷及台東容易出現局部36度以上高溫，台東有焚風發生的機率；至於各地低溫約25至28度。

