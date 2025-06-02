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國3深夜車禍畫面曝光！　25歲男「自撞噴飛亡」車燒毀剩骨架

▲25歲男國道3號自撞亡畫面曝光 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲25歲男國道3號自撞亡畫面曝光 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞、張靖榕／綜合報導

國道3號北上378.7公里處（中寮隧道出口）今（2日）0時52分，發生一起自小客車自撞並起火事故，造成車上25歲林姓男子當場噴飛身亡。事故一度造成車道封閉，後於凌晨2時46分全線恢復通車，詳細肇事與起火原因仍待進一步調查釐清。

國道第五公路警察大隊說明，當時林男（民國89年次）駕駛自小客車行經事故路段時，不明原因撞上內側護欄與橋墩後，車輛失控滑行至外側車道，並迅速起火燃燒。消防局人員於1時19分撲滅火勢，但駕駛疑似被拋出車外，倒臥內側車道，經確認已明顯死亡，未送醫處理。

▲▼25歲男國道3號自撞亡畫面曝光 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼25歲男國道3號自撞亡畫面曝光 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼25歲男國道3號自撞亡畫面曝光 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方初步判定現場無其他車輛涉入，本案屬單一車輛事故。由於車體起火猛烈，燃燒範圍擴大，事故處理歷時近2小時，影響通行，國道警察後續已完成現場封鎖與排除工作，凌晨2時46分全線恢復通行。

▲▼25歲男國道3號自撞亡畫面曝光 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

目前事故詳細成因仍待國道警方與消防局調查，包括是否涉及超速、精神不濟或其他外部因素等。警方也呼籲用路人，高速行駛時務必保持精神集中，雙手緊握方向盤，切勿疲勞駕駛，如有身體不適或精神渙散，應立即進入服務區或就近出口休息，以確保自身與其他用路人安全。

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