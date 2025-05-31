陸儲能大廠赴美設生產基地　投資近2億美元

▲海辰儲能德州廠開業。（圖／翻攝海辰儲能）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸儲能企業海辰儲能（Hithium）在德州梅斯基特市的儲能系統生產基地28日正式開業，這也令海辰儲能成為第一家赴美設廠的大陸儲能企業。

海辰儲能國際營銷中心總裁張覓智在開業儀式上表示，這座工廠體現了公司的兩大核心目標，卓越製造與以客戶為中心的增長，「通過將產業教育、智能製造和服務網全面在地化，我們不僅在拓展全球佈局，更在深化與每個相關社區的聯結。」

張覓智指出，在製造與服務網層面，通過加州辦事處的市場輻射與德州工廠的產能支撐，海辰儲能已構建 「西海岸市場樞紐 + 中南部製造中心」 的雙核佈局，實現在美國市場的 coast-to-coast（東西海岸全覆蓋）的綜合服務網，在美國乃至北美儲能市場樹立新標準。

海辰儲能北美運營副總裁 James Boswell 著重強調了項目背後的協作力量，他說，從企業、社區到供應鏈夥伴的協同創新，這座先進的儲能工廠僅用一年時間落成，堪稱「海辰速度」全球化的生動寫照，「工廠將以 『社區合作 + 人才培育 + 技術創新 + 卓越運營』為四大關鍵支柱，助力德州成為北美儲能產業高地。」

James Boswell還說，「我們的供應鏈戰略是長期規劃的見證，我們的團隊正在提供平衡區域響應能力與全球可擴展性的解決方案。」

梅斯基特市市長 Daniel Alemán Jr. 表示，一年前，當這個項目剛剛啓動時，他便深刻感受到海辰儲能高效務實的工作作風，海辰儲能與梅斯基特市的合作是效率與遠見的典範，「這座工廠通過與40個學區及達拉斯周邊大學的合作，為我們的年輕人打開了機遇之門，讓清潔能源製造與社區教育振興實現深度融合，真正推動社區經濟與社會的可持續發展。」

根據海辰公佈的資訊，該座工廠佔地484441平方英尺，投資近2億美元，計劃於2025年7月份開始進入全面投產階段，具備年產10GWh電池模組及系統的能力，將創造約200個高質量就業崗位，為社區提供多樣化的就業機會和價值，為全球清潔能源合作開闢新維度。