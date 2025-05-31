價值破百萬！爸媽送女兒「百隻麝香貓」當嫁妝　還有黃金、房產

▲ 越南女孩收超豪華嫁妝，包括100隻麝香貓。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

越南西南部一名女孩近日收到「超豪華」嫁妝，包括價值18億越南盾（約新台幣206萬元）的100隻麝香貓，還有數十兩黃金、現金、股份和多間高價房產。

綜合越媒報導，去年5月底，越南一名男子洪志心（Hồng Chí Tâm）說，他幫22歲的小女兒舉辦了婚禮，給了100隻育種麝香貓（又稱果子狸），和數十兩黃金、現金、股份及多間高價房產。

洪男表示，小孩都是大學畢業後接手家族企業，他之所以將麝香貓當嫁妝，是希望女兒未來能擁有會帶來收益的資產，不論女兒想繼續養或賣掉他都支持，100隻母麝香貓都是可繁殖的，目前每隻最低售價為1.9萬元。

除此之外，家中還送女兒25兩黃金、5億越南盾（約新台幣57.4萬元）現金、價值3億盾（約新台幣38萬元）的牡蠣養殖公司股份、7處房地產及其他高價資產；男方聘禮為10兩黃金、2億越南盾（約新台幣22.9萬元）現金和一套鑽石首飾。

據悉，麝香貓是一種具有高度經濟價值的動物，目前育種母貓的價格則更高，剛生產過一胎的母貓售價約1800萬越南盾，懷孕中的母貓則可達到約2700萬越南盾，而新娘所收到的100隻麝香貓估值大約為18億越南盾。

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