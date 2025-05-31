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停車一天「被收2880元」　苦主傻眼：比住宿費還貴

停車場,自動繳費機。（圖／資料照）

▲台中民眾停車場停一天被收2880元，傻眼「比住飯店還貴」。（示意圖／資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台中民進黨市議員林祈烽日前質詢時，痛批台中的停車場收費亂象，除了有停車場1小時收費超過100元外，有些甚至未限制上限，導致有民眾投訴停一天被收2880元比住宿費還貴。台中交通局表示，原則上尊重市場機制，但會適度調控收費價格，未來也會繼續開闢公有停車場，提供民眾更多的選擇。

林祈烽29日在市議會質詢時指出，台中目前總計有951處合法停車場，民營停車場就佔了614個，而由於法規未制定單日收費上限，導致有業者收費價格十分離譜，前陣子就有民眾投訴他在一間民營停車場停了一天，結果停車費竟達到2880元，氣得民眾直呼比飯店住宿費還貴。

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林祈烽說，經他統計，台中目前有50個民營停車場每小時收費在100元以上，有些還沒有設置上限，加上部分停車場靠近商圈，停車費如此貴，對商圈的發展，不一定是好事，建議可以明定停車費上限，或從第二小時開始改為分鐘計費等，要求市府、交通局改善。

對此，台中交通局指出，公有停車場每小時收費不得超過40元，民營停車場每小時不得超過100元，特殊情可申請每小時收費120元，民眾在私有地合法申請經營停車場，費率部分原則上尊重市場機制，市府會適度調控收費價格，但不適合全面限制收費標準。

交通局透露，市府未來會持續開闢新的公有停車場，讓民眾擁有更多的選擇，只要收費相對便宜的停車位增加，民營停車場在市場機制下也會逐漸降價，至於停車場採分鐘計費，考量車輛從繳費到離場仍有一段時間，可能容易產生爭議，市府目前正在研議區間計費，例如以每15分鐘或30分鐘計算費用。

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