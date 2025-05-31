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去年2180次地震史上第3多　科技廠排隊簽約介接氣象署資料

▲▼中央氣象署,氣象署。（圖／記者周湘芸攝）

▲中央氣象署。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

根據中央氣象署統計，去年有感地震次數達2180次，為23年來第3高。地震測報中心主任吳健富指出，過去有不少單位會與氣象署簽約介接地震資料，及時發布預警，其中像是台積電早在多年前起已有合作，去年0403地震後，由於餘震頻繁，不少科技大廠也紛紛來洽談介接資料，截至目前還有5、6家業者還在排隊。

去年0403地震累積上千起餘震，根據氣象署統計，去年有感地震次數達2180次，為23年來第3高，僅次於1999年九二一地震的3233次、2018年0206花蓮地震的2287次。其中，去年花蓮有感地震達1934次，嘉南地區有124次，台東也有69次。

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去年0403地震發生時，不少民眾未收到國家級災防警報，引發熱議，事後中央氣象署坦言，主因地震預警系統低估地震規模，造成7個縣市未發國家級警報。而當時1名高中生林子祐開發的「臺灣地震速報」App因警報即時且準確，因此獲得好評。

吳健富表示，過去有不少民間業者、機構會與氣象署介接資料，達一定門檻及傳送警報，其中，台積電早在多年前就已與氣象署合作，另外像是鄰里廣播系統、工地廣播等，截至目前已有20多家簽約客戶，而去年0403地震後，由於餘震大幅增加，不少科技大廠紛紛來洽談介接資料，截至目前還有5、6家業者在排隊簽約。

吳健富指出，氣象署地震資料為無償提供，欲申請簽約的單位需提供完整計劃書，經審核通過才可完成簽約，去年製作地震APP爆紅的高中生也有與氣象署簽約。

吳健富表示，由於氣象署發布警報具有防災示警功能，因此發布門檻會較一般民間開發的App高，現行發布國家級警報地震標準為預估地震規模5.0以上或預估震度達4級以上；發布至電視台地震消息門檻為預估規模5.0以上或預估震度達3級以上；發布至中小學則為預估地震規模4.0以上或預估震度達3級以上。

吳健富坦言，民間多款地震預警App都是介接氣象署資料，甚至部分有客製化服務，民眾可自行選擇想收到警報的規模，而氣象署發布的國家級警報具有防災、示警功能，需要負一定責任，因此發布門檻無法訂太低，導致民眾常認為氣象署警報「較不靈敏」。

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