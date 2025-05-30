端午節應景食材湧現搶購熱　嘉市府呼籲注意交通安全

▲▼ 端午節前採買熱潮湧現 嘉義市傳統市場湧現排隊人潮 市府籲注意交通與秩序 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

端午佳節將至，嘉義市東市場、共和市場及永和市場湧現大量排隊人潮，民眾踴躍採購肉粽及節慶應景食材，現場氣氛熱絡，充分展現節日前的購物熱潮。嘉義市政府建設處處長田長沛呼籲，請民眾配合排隊秩序、注意交通安全，共同營造舒適有序的採買環境。

今日一早，各市場內外就可見民眾排隊選購肉粽、糯米、香菇、五花肉、鹹蛋黃等傳統食材，亦有不少攤商推出自製無添加、防腐劑的健康粽品，廣受市民青睞。建設處特別提醒，隨人潮增加，請大家務必遵守市場內外動線引導及現場工作人員指引，避免推擠並減少久候爭執，共同維護公共安全。

田長沛表示，嘉義市傳統市場承載的不只是經濟功能，更是市民情感與節慶文化的延伸。我們致力於打造安全、友善的購物環境，讓市民能安心採買、平安過節。

建設處近期亦持續加強宣導市售粽品的原料標示與製作衛生，並鼓勵攤商選用無添加天然食材，讓食品安全成為端午團圓桌上的一環。

另外，針對市場周邊車流與人潮集中區段，市府也已協調自治會加強疏導與巡查，提醒騎乘機車、自行開車的民眾，請配合現場指揮與停車規劃，避免影響通行或造成交通堵塞。

市府也鼓勵民眾多加利用平日前往市場分流採購，並攜帶環保購物袋，共同實踐綠色節慶理念。嘉義市政府將持續與市場自治會協力合作，確保節前採買順利進行，讓每一位市民都能感受溫馨又安心的端午節氣氛。