警專生休假未返家…凌晨墜樓亡！校方回應了：動員協尋仍來不及

▲警察專科學校凌晨傳出一名學生墜樓身亡。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市文山區台灣警察專科學校今(30日)凌晨4時許傳出墜樓案，一名22歲的何姓男學生自校內7樓墜落，被發現時已經沒有呼吸心跳，經送萬芳醫院搶救後仍宣告不治。校方表示，30日凌晨0時許即接獲何生有疑似輕生傾向，立即動員在校人員協尋，無奈仍是來不及阻止憾事發生。

校方稍早回應指出，今凌晨0時50分許接獲通報，何生疑似有輕生傾向，因此立即與家屬聯繫，後發現該生放假後並未返家，仍留在校內，因此第一時間立刻動員在校人員協尋，於4時40分許發現何生倒臥在某大樓後側地上，立即通報救護車並將其送醫搶救，惟傷勢過重，仍於5時37分宣告不治。

校方後續尋獲何生遺留一支手機，螢幕顯示該生於29日晚間8時08分留下遺信，由遺信中初步研判似與家庭因素有關，確切原因及相關證物(手機)已交由文山第二分局調查，本校對學生發生此不幸事件深感哀痛，將全力協助家屬並進行在校學生團體諮商輔導。

據悉，何生就讀警專42期，目前為2年級生，平時在校沉默寡言，學科成績中等，但射擊、跑步都有相當優異的表現，未料在畢業前夕墜樓身亡。何父接獲噩耗後悲痛萬分，自責可能給孩子太大壓力。目前警專校方也將全力陪伴家屬，協助後續相關事宜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995