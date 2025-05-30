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警專生休假未返家…凌晨墜樓亡！校方回應了：動員協尋仍來不及

▲警察專科學校今晚發生一起校內隊職官跑步卻昏厥無呼吸心跳送醫的意外。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警察專科學校凌晨傳出一名學生墜樓身亡。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市文山區台灣警察專科學校今(30日)凌晨4時許傳出墜樓案，一名22歲的何姓男學生自校內7樓墜落，被發現時已經沒有呼吸心跳，經送萬芳醫院搶救後仍宣告不治。校方表示，30日凌晨0時許即接獲何生有疑似輕生傾向，立即動員在校人員協尋，無奈仍是來不及阻止憾事發生。

校方稍早回應指出，今凌晨0時50分許接獲通報，何生疑似有輕生傾向，因此立即與家屬聯繫，後發現該生放假後並未返家，仍留在校內，因此第一時間立刻動員在校人員協尋，於4時40分許發現何生倒臥在某大樓後側地上，立即通報救護車並將其送醫搶救，惟傷勢過重，仍於5時37分宣告不治。

校方後續尋獲何生遺留一支手機，螢幕顯示該生於29日晚間8時08分留下遺信，由遺信中初步研判似與家庭因素有關，確切原因及相關證物(手機)已交由文山第二分局調查，本校對學生發生此不幸事件深感哀痛，將全力協助家屬並進行在校學生團體諮商輔導。

據悉，何生就讀警專42期，目前為2年級生，平時在校沉默寡言，學科成績中等，但射擊、跑步都有相當優異的表現，未料在畢業前夕墜樓身亡。何父接獲噩耗後悲痛萬分，自責可能給孩子太大壓力。目前警專校方也將全力陪伴家屬，協助後續相關事宜。

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